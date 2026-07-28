logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

De volta ao país após 3 anos, Copa Davis inicia venda de ingressos

Suíça será adversária do Brasil nos dias 18 e 19 de setembro, no RJ
Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 18:14
Rio de Janeiro
joão fonseca, atp 500 buenos aires, tênis
© Reuters/Matias Baglietto/Direitos Reservados

Principal torneio entre nações do tênis masculino, a Copa Davis está de volta ao Brasil após hiato de três anos. A seleção brasileira terá pela frente a Suíça, pelo Grupo Mundial I, nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.  A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (28) de forma online.

Uma das presenças aguardadas na equipe Amarelinha é a do carioca João Fonseca, de 19 anos, número 1 do Brasil e 27º no ranking mundial. A convocação será anunciada pelo capitão Jaime Oncins, 10 dias antes do início dos confrontos.

Serão disputados ao todo cinco jogos em quadra dura coberta na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. No dia 18 de setembro (uma sexta-feira) estão programados dois duelos a partir das 15h (horário de Brasília). O dia seguinte começa com um confronto de duplas às 14h, seguido de dois jogos de simples.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por CBT (@cbtoficial)

A seleção vencedora garante vaga na primeira rodada dos qualifiers em 2027, fase classificatória que reúne a elite internacional do tênis. Quem avança ao qualifiers tem chance de lutar pelo título da Copa Davis. Já quem perde, cai para a disputa dos playoffs do Grupo Mundial I de 2027.  

Brasileiros e suíços já duelaram duas vezes na Copa Davis. A Amarelinha levou a melhor em 1954 jogando em casa, com o placara de 3 vitórias e uma derrota. Já a Suíça sediou o torneio em 1992, cravando 5 vitórias sobre os brasileiros.

Brasil caiu para o Canadá em fevereiro

A Amarelinha desperdiçou a chance de lutar pelo título da Copa Davis deste ano ao ser superada pelo anfitrião Canadá, na primeira rodada do qualifiers, no início de fevereiro. Desfalcada de João Fonseca, o Brasil entrou em quadra com João Lucas Reis, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz. 

A seleção havia garantido a vaga no qualifiers em setembro do ano passado, ao superar a Grécia, com 3 vitórias e uma derrota. Um dos triunfos decisivos foi protagonizado por João Fonseca que derrotou o ex-número 3 do mundo Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).

Relacionadas
Novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, é apresentado no cargo em Paris 28 de julho de 2026 REUTERS/Abdul Saboor
Zidane é novo técnico da França com missão de liberar poder ofensivo
Eslovênia, 22/06/2025 - Mesatenista Hugo Calderano conquista o bi em torneio do WTT Star Contender (Tênis de Mesa). Foto: WTT/Divulgação
Calderano é campeão do WTT Star Contender e vice na duplas mistas
Alison dos Santos fatura segundo ouro no Troféu Brasil, desta vez nos 400m com barreiras, com tempo de 46s29 , me6lhor marca do ano o mundo - em 26/07/202
Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa Davis ingressos Farmasi Arena João Fonseca seleção brasileira Suíça Jaime Oncins nações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
joão fonseca, atp 500 buenos aires, tênis
Esportes De volta ao país após 3 anos, Copa Davis inicia venda de ingressos
ter, 28/07/2026 - 18:14
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Economia Eco Invest Brasil promove quinto leilão para financiar inovação
ter, 28/07/2026 - 18:04
Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2024 - Rogério Andrade no início da transferência para o Presídio Federal de Campo Grande. Foto: Seap-RJ/Divulgação
Justiça Policiais militares que descumpriam prisão domiciliar são presos no RJ
ter, 28/07/2026 - 18:02
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Receita classifica mais 17 empresas como devedoras contumazes
ter, 28/07/2026 - 17:33
Notas de 200 reais 02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado
Economia Vendas do Tesouro Direto atingem segundo melhor resultado da história
ter, 28/07/2026 - 17:05
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes pede manifestação da PGR após Flávio não depor à PF
ter, 28/07/2026 - 16:58
Ver mais seta para baixo