logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Debaixo de muito calor, Brasil segue preparação para encarar Noruega

Treino desta quinta iniciou debaixo de 34ºC e sensação de quase 40ºC
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 02/07/2026 - 13:30
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil's Neymar during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

Após pouco mais de um dia de folga, a preparação do Brasil para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo prosseguiu na manhã desta quinta-feira (2) no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, debaixo de muito calor.

A temperatura em Nova Jersey (Estados Unidos) estava em 34ºC no início da atividade, por volta das 12h (horário de Brasília - 11h local), com a umidade a 53% e sensação térmica de quase 40ºC. A previsão é que, no dia da partida, que também será realizada na cidade, às 17h (de Brasília - 16h local) os termômetros indiquem um cenário semelhante.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Carlo Ancelotti durante o treino em temperatura a 34ºC no início da atividade - Foto: Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

Ao longo dos 15 minutos de treino que a imprensa pôde acompanhar, o técnico Carlo Ancelotti conversou com os 23 convocados que foram a campo. Os jogadores se aqueceram e foram divididos em grupos para rodas de bobinho. A atividade foi fechada aos jornalistas ao término do exercício.

As ausências foram do meia Lucas Paquetá e dos atacantes Raphinha e Rayan. Este último, segundo a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi apenas preservado para controle de carga e não preocupa. Também de acordo com a entidade, Raphinha ainda iria a campo, sem especificar se para treinar separado ou com o grupo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O camisa 11, vale lembrar, trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita e está em processo de transição para o gramado desde segunda-feira (29). Ele se contundiu durante o triunfo por 3 a 0 para cima do Haiti, no último dia 19 de junho, na Filadélfia (Estados Unidos). O substituto no time titular foi justamente Rayan.

O caso de Lucas Paquetá é mais preocupante. O meia teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida na vitória de segunda sobre o Japão, por 2 a 1, em Houston (Estados Unidos) e tem prazo indefinido para volta, podendo, inclusive, perder a sequência da Copa.

Até sábado (4), Ancelotti terá que definir o substituto de Lucas Paquetá na formação titular. Os principais nomes são o volante Danilo Santos e o atacante Endrick, opção utilizada pelo treinador no segundo tempo da partida contra o Japão.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti, Vinicius Junior and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Brasil inicia preparação para oitavas da Copa contra Noruega
Brasília (DF), 30/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A mesa-tenista Sofia Kano. Foto: Sogipa/Divulgação
Inspirada em primo, mesa-tenista Sofia Kano mira cenário internacional
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde Training - Waters Sportsplex, Tampa, Florida, U.S. - June 30, 2026 Cape Verde's Ryan Mendes during training IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
Capitão da seleção de Cabo Verde é investigado por denúncia de estupro
Edição:
Maria Claudia
brasil calor preparação para Noruega Copa do Mundo 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação da PF e MPF contra esquema ilegal de monopólio de internet no RJ. Foto: Polícia Federal/RJ
Geral Operação da PF tem prisão de bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor
qui, 02/07/2026 - 14:42
A Praia de Copacabana se coloriu de amor, diversidade, corpos, identidades e luta. Parada LGBT no Rio de Janeiro. Foto: paradalgbtirio/ Instagram
Direitos Humanos Rio Sem LGBTIfobia: modelo de contrato e gestão está em revisão
qui, 02/07/2026 - 14:37
Tenistas Rafael Matos e Orlando Luz. Foto: André Gemmer/CBT
Esportes Brasileiros têm dia ruim em Wimbledon e caem nas duplas masculinas
qui, 02/07/2026 - 14:37
Rio Grande do Norte, 02/07/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio sobre a inauguração do Túnel Major Sales na transposição das águas do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte, via Ramal do Apodi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula inaugura túnel de transposição das águas do São Francisco no RN
qui, 02/07/2026 - 14:32
Rio de Janeiro (RJ) 14/11/2024 – O embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, na mesa de abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Brasil rebate EUA e diz que tarifaço prejudicaria empresas americanas
qui, 02/07/2026 - 14:12
Rio de Janeiro (RJ), 02/07/2026 - Cenda do filme Jone, a Veces/ESPANHA. RioLGBTQIA+ 2026 – 15º Festival Internacional de Cinema. Foto: RIOLGBTQIA+/Divulgação
Cultura RioLGBTQIA+ 2026 começa nesta quinta-feira com mais de 200 filmes
qui, 02/07/2026 - 14:04
Ver mais seta para baixo