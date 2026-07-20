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Esportes

Dois milhões de pessoas comemoram título da Espanha na Copa em Madri

Natasa Bansagi e Pablo Menendez* – repórteres da Reuters
Publicado em 20/07/2026 - 18:48
Madri
Desfile da vitória da Espanha em Madri após título da Copa do Mundo 20 de julho de 2026 REUTERS/Nacho Doce
© REUTERS/Nacho Doce/Proibida reprodução
Reuters

Dançando e cantando em um ônibus aberto com a inscrição “Reis do Mundo” e duas grandes estrelas, a seleção espanhola de futebol comemorou, nesta segunda-feira (20), a segunda conquista da Copa do Mundo do país pelas ruas de Madri, lotadas de torcedores eufóricos.

Quase dois milhões de pessoas, muitas vestindo as camisetas da seleção e agitando bandeiras vermelhas e douradas, se reuniram na capital espanhola para ver os jogadores e comemorar a vitória da Espanha por 1 x 0 sobre a Argentina na final de domingo, em Nova Jersey, segundo estimativas do governo.

“Estamos cheios de entusiasmo por (realizar) o sonho de nos tornarmos campeões mundiais”, disse Fran Carratala, de 34 anos, que viajou da região nordeste da Catalunha para assistir ao desfile dos jogadores em Madri.

Daniel Gaona, de 44 anos, viajou da Estônia, onde mora, para assistir à final de domingo (19) em Madri.

“Todo mundo estava enlouquecido. O clima era muito bom. As pessoas estavam muito felizes. Não houve problemas, só muita alegria”, disse ele enquanto se preparava para assistir ao desfile dos jogadores. “É algo que você precisa vir aqui para vivenciar.”

Os jogadores espanhóis, vestindo camisetas com os dizeres “Somos campeões” -- com exceção de alguns que estavam sem camisa --, acenavam constantemente para a multidão e jogavam algumas bolas de futebol para o público.

Alguns jogadores, como o atacante Borja Iglesias, tocavam música em uma cabine de DJ no teto do ônibus, que exibia uma faixa em um dos lados e na parte traseira com os dizeres: “As estrelas brilham juntas”.

Antes do desfile, os jogadores foram recebidos pelo rei Felipe da Espanha e pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Ambos haviam assistido à final no domingo.

“Gostaria de agradecer imensamente à comissão técnica e aos jogadores pelo seu estilo de jogo, esforço e vitória”, disse Sánchez aos jogadores.

Ele acrescentou que sonha com a possibilidade de a Espanha conquistar sua terceira Copa do Mundo masculina no próximo torneio, em 2030, que será co-sediado pelo país.

*Reportagem adicional de Emma Pinedo
 

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