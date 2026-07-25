logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Dupla "Calderashi" avança à final do WTT Star Contender em São Paulo

Brasileiros decidem titulo contra japoneses às 13h40 deste domingo
Agência Brasil
Publicado em 25/07/2026 - 19:02
Rio de Janeiro
Hugo Calderano e Bruna Takahashi - duplas mistas avançam à final inédita do Smash de Singapura, em 26/02/2026
© Eng Chin An/World Table Tennis/Direitos Reservados

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão na final do título de duplas do WTT Star Contender, que será disputada neste domingo (26), às 14h40, em São José dos Campos (SP). Neste sábado (25), a parceria conhecida pelo apelido de Calderashi, cravou 3 set a 0 (parciais de 11/7, 12/10 e 11/9) na semifinal contra Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong. 

Número 2 do mundo, a dupla Calderashi decidirá o título com a parceria dos japoneses Togami Shinsuke e Odo Satsuki (44ª no ranking). Na outra semi, eles surpreenderam a sexta melhor dupla mista do ranking, formada por Wong Chin Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, com vitória por 3 sets a 1 (11/7, 11/5, 9/11 e 11/8).

Formada há menos de dois anos, a dupla brasileira foi campeã em fevereiro no WTT Singapura Smash e faturou o ouro no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa no ano passado, em Rock Hill (Estados Unidos).

Calderano vai às quartas no individual

Antes de selar a classificação à final nas duplas mistas, Calderano já havia cravado 3 sets a 0 (11/9, 11/4, 4/11 e 11/6) no duelo de oitavas contra o croata Tomislav Pucar (32º no ranking). Atual número oito do mundo, o brasileiro volta a competir esta noite por uma vaga nas semifinais. O adversário será o sul-coreano Oh Junsung (31º).

Na disputa de simples feminina, Bruna Takahashi (23ª) lutou muito, mas acabou eliminada nas oitavas pela alemã Nina Mittelham (44ª) por sets a 2 (11/7, 8/11, 9/11, 11/4 e 8/11). Nas quartas, a alemã enfrentará a japonesa Hayata Hina (7ª), bronze olímpico nos Jogos de Paris. 

Relacionadas
Seleção brasileira de vôlei derrota itália de virada e avança à final da Liga das Nações, em 25/07/2026
Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações
Lando Norris, da McLaren, comemora após conquistar a pole position na qualificação para GP da Hungria. REUTERS/Bernadett Szabo
F1: Norris fica com pole na Hungria e põe fim a domínio da Mercedes
Alison dos Santos, o Piu, conquista ouro nos 400m no Troféu Brasil - em 24/07/2026
Alison dos Santos fatura 1º ouro nos 400m no Troféu Brasil com recorde
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Calderashi mesatenistas Hugo Calderno Bruna Takahashi duplas mistas WTT Star Contender Simples título São José dos Campos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin repudia fala de Milei contra Moraes e reafirma autonomia do STF
sab, 25/07/2026 - 19:32
São Paulo (SP)-25/07/2026 . 10a Marcha das Mulheres Negras de SP. “Há 10 anos por Luana Barbosa e por todas nós! Por direitos, reparação e Bem Viver! Mulheres negras nas ruas e nas urnas!”, esse é o lema deste ano. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Homenagem a Luana Barbosa marca a 11ª Marcha das Mulheres Negras em SP
sab, 25/07/2026 - 19:11
Hugo Calderano e Bruna Takahashi - duplas mistas avançam à final inédita do Smash de Singapura, em 26/02/2026
Esportes Dupla "Calderashi" avança à final do WTT Star Contender em São Paulo
sab, 25/07/2026 - 19:02
São Paulo - 25/07/2026 - Convenção do PL oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência em evento no Pacaembu. Foto: Maura Martins/TV Brasil.
Política PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência
sab, 25/07/2026 - 18:58
Handout footage from the Forest Fire Extinction Service of Andalusia showing personnel fighting wildfires in Almeria. Video. Foto: @Plan_INFOCA/Reuters
Internacional Quase 260 mil deixam casas em áreas de incêndio na Espanha e na França
sab, 25/07/2026 - 18:36
Rio de Janeiro - 25/07/2026 - Pela primeira vez no Brasil, a escritora franco-mauriciana Nathacha Appanah chega à @flip_se com a edição brasileira de Noite no Coração . Foto: Bazar do tempo
Cultura Escritora Nathacha Appanah é um dos destaques internacionais da Flip
sab, 25/07/2026 - 18:36
Ver mais seta para baixo