EBC lança convocatória do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lançou nesta terça-feira (28) a convocatória nacional para a primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas.

Criada pela TV Brasil e pela Petrobras, a iniciativa vai reconhecer atletas, treinadoras, equipes técnicas, gestoras e clubes que se destacarem no futebol feminino brasileiro ao longo da temporada de 2026.

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A premiação nasce com a proposta de se consolidar como a principal honraria exclusiva dedicada à modalidade no país. O prêmio pretende valorizar o desempenho esportivo, as boas práticas de gestão, a responsabilidade social e a visibilidade das protagonistas do futebol feminino dentro e fora de campo.

Antonia Pellegrino, presidente da EBC, observa que a TV Brasil se consolidou nos últimos anos como “tela do futebol feminino”, exibindo os principais campeonatos da modalidade e também as categorias de base.

Para ela, o prêmio reforça esse compromisso em um momento decisivo para o esporte, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil.

"Há poucos anos, seria difícil imaginar a mídia pública brasileira ocupando um lugar de protagonismo nas principais conversas sobre o futuro do futebol feminino. Essa posição foi construída porque a TV Brasil decidiu investir na modalidade de forma consistente, muito antes de ela se tornar consenso. O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas é mais um passo nesse compromisso. Queremos ajudar a construir um legado para a Copa do Mundo de 2027, valorizando quem faz a história do futebol feminino todos os dias e contribuindo para que a modalidade ocupe o lugar que merece no esporte e na cultura brasileira", afirma Pellegrino.

Etapas

O Prêmio será concedido para preencher uma lacuna histórica: a inexistência no Brasil de uma premiação exclusiva dedicada ao futebol feminino. A iniciativa estabelece reconhecimento técnico e simbólico, com categorias que vão desde "jogadora da temporada" e "treinadora ou treinador do ano" até distinções institucionais como o "melhor departamento de futebol feminino".

Nesta primeira etapa, a convocatória nacional apresenta o prêmio ao público, aos clubes, às atletas e à imprensa. A fase marca o lançamento oficial da iniciativa e abre o processo de divulgação das categorias, das regras gerais e do calendário da premiação.

Entre as categorias está a Craque da Torcida, única modalidade com votação aberta ao público. A votação popular será aberta em agosto, em página a ser divulgada posteriormente, e vai permitir que torcedoras e torcedores escolham, entre 18 jogadoras, sendo uma representante de cada clube da Série A1, a atleta de maior destaque na avaliação da torcida.

As demais categorias terão votação restrita ao júri técnico composto por representantes dos clubes participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 2026. São elas: Melhor Jogadora da Temporada em Competições Nacionais, Artilheira da Temporada em Competições Nacionais, Jogadora Revelação em Competições Nacionais, Melhor Treinadora ou Treinador em Competições Nacionais, Gol Mais Bonito em Competições Nacionais, Departamento de Futebol Feminino da Temporada e Seleção da Temporada, formada por 11 jogadoras distribuídas por posição.

Também está prevista a concessão do Prêmio Especial Futebol Feminino Contra o Feminicídio, voltado a reconhecer ações de clubes no enfrentamento à violência contra a mulher.

A campanha do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas tem como mote “Celebrando quem faz história no futebol feminino”. A estratégia prevê ações ao longo da temporada para aproximar atletas do público, ampliar a identificação com a modalidade, fortalecer a presença do futebol feminino na cultura esportiva brasileira e incentivar a participação das torcidas.

A cerimônia oficial de entrega do prêmio está prevista para 15 de novembro de 2026, em São Paulo, com transmissão pela TV Brasil.

O lançamento do prêmio ocorreu em 3 de março deste ano, no mesmo dia em que foi anunciada a iniciativa nacional liderada pela NO MORE Foundation, Embratur, EBC e Consórcio Cristo Sustentável para a prevenção da violência contra mulheres e meninas, que utilizará o ciclo da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ como plataforma global de mobilização.

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