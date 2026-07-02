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Esportes

Endrick cita papo com veteranos e confiança em Ancelotti: "iluminado"

Atacante desconversa sobre titularidade contra a Noruega no domingo
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 02/07/2026 - 17:30
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - The Ridge Hotel, Basking Ridge, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil's Endrick during the press conference IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

O fato de Endrick não ter entrado em campo no empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no último dia 13 de junho, gerou burburinhos - e até brincadeiras - sobre o relacionamento entre Carlo Ancelotti e o ex-atacante do Palmeiras. Nesta quinta-feira (2), o jogador do Real Madrid (Espanha), que estava emprestado ao Lyon (França), fez questão de mostrar toda a admiração pelo treinador.

"Na primeira temporada com o mister [Ancelotti] no Real, eu joguei bastante. Poucos minutos, mas entrando em quase todos os jogos. Ele sempre falava para ficar tranquilo, que minha hora iria chegar. Na Copa do Rei, iniciei quase todos os jogos e pude fazer gols em praticamente todos. O mister sabe muito bem o que faz", declarou Endrick, em entrevista coletiva no The Ridge, hotel em que a delegação está hospedada em Nova Jersey (Estados Unidos).

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Endrick celebrates after the match with coach Carlo Ancelotti REUTERS/Annegret Hilse
Atacante de 19 anos é um dos mais cotados para o lugar de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão  - REUTERS/Annegret Hilse/Proibida reprodução

"O mister sabe como posso contribuir. Ele não vai fazer o melhor para mim, mas pela equipe. E é isso que ele tem de melhor. As coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele e diz que é iluminado. Todos os jogadores aqui seguem o plano do mister. Vou escutar e fazer o que ele me pedir", afirmou o atacante.

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Endrick é um dos nomes cotados para o lugar de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), que classificou o Brasil às oitavas de final da Copa. O camisa 19 da Amarelinha foi escolhido para substituir o meia no intervalo do jogo passado, quando os japoneses venciam por 1 a 0.

No próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília), o desafio será contra a Noruega, em Nova Jersey, valendo um lugar nas quartas de final. O atacante, porém, desconversou sobre ser escolhido para a vaga de Lucas Paquetá, ao ser perguntado como seria dormir no dia anterior ao jogo.

"Vou dormir como um bebê [risos]. Faço minha oração, converso com Deus e fico tranquilo, que as coisas vão acontecer no momento certo", resumiu o jovem, estreante em Copas e que revelou conversas frequentes com atletas veteranos da equipe, entre eles o atacante Neymar, para adquirir experiência.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil's Endrick, Vinicius Junior, Neymar, Luiz Henrique and Matheus Cunha during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Endrick (no meio da foto) desconversou sobre ser escolhido para a vaga de Lucas Paquetá. Caso seja titular no duelo contra Noruega, pode ser parceiro de Rayan, contemporâneo nas categorias de base - Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução 

"Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente joga carta depois dos treinos, troca resenha. Em uma folga, pude estar com ele. É muito importante conversarmos com os nossos capitães. Tem também o [zagueiro] Marquinhos, o [volante] Casão [Casemiro], o [goleiro] Alisson. Como fazia com o [zagueiro] Gustavo Gómez no Palmeiras. São pessoas inteligentes do futebol", destacou o camisa 19.

Se for titular diante dos noruegueses, Endrick pode repetir uma parceria de longa data com Rayan. Os atacantes já defenderam seleções de base juntos e foram rivais em torneios sub-17, como a Copa do Brasil da categoria em 2022, quando Palmeiras e Vasco decidiram o título. Os dois, à época com 15 anos, balançaram as redes nos jogos de ida e volta da final, mas o Verdão ficou com o título.

"Eu e Rayan estávamos até vendo umas fotos nossas jogando na Go Cup [considerado o maior torneio infantil do mundo] em 2017 [em Aparecida de Goiânia (GO) - ambos tinham dez anos]. A gente não imaginava estar aqui [em uma Copa] com 19 anos. Vamos fazer tudo para ajudar o time como o mister pedir. São jogos importantíssimos, sem margem de erro. Graças a Deus, pude fazer isso no último jogo e o Rayan já vem fazendo [desde a partida com o Haiti]", concluiu o atacante.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Endrick atacante seleção brasileira Copa do Mundo 2026 Carlo Ancelotti brasil Noruega oitavas
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