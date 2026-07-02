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Esportes

Espanha e Áustria; Portugal e Croácia; Suíça e Argélia jogam hoje

Confrontos definirão mais três classificados às oitavas de final
Agência Brasil
Publicado em 02/07/2026 - 07:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves and Diogo Dalot celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
© Reuters/TROY TAORMINA/Proibida reprodução

Três confrontos nesta quinta-feira (2) definem as seleções que vão garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2026. 

A primeira partida será entre Espanha e Áustria. As equipes se enfrentam em Los Angeles (EUA), às 16h (horário de Brasília).

Mais tarde, às 20h, é a vez de Portugal e Croácia se enfrentarem, em Toronto, no Canadá.

A última partida do dia será entre Suíça e Argélia, em Vancouver, à 0h.

Os vencedores avançam às oitavas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos desta quinta-feira, 2 de julho

  • 16h – Espanha x Áustria (Los Angeles)
  • 20h – Portugal x Croácia (Toronto)
  • 21h – Suíça x Argélia (Vancouver)

Desempenhos

A Espanha terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo H, passando na frente das equipes de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. O time da Áustria foi o segundo lugar no grupo J, que teve a Argentina na liderança.  

O time de Portugal ficou em segundo no Grupo K, que também teve Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A seleção da Croácia ficou na segunda colocação do Grupo L, ficando atrás da Inglaterra. 

O time da Suíça terminou a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo B, que também teve Canadá, Bósnia e Catar. Argélia ficou em terceiro colocação no grupo J, mas conseguiu se classificar para o mata-mata. 

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Espanha Áustria Portugal Croácia Suíça Argélia
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