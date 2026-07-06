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Esportes

Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição
Agência Brasil
Publicado em 06/07/2026 - 07:12
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 2, 2026 Spain's Unai Simon, Gavi and Pau Cubarsi celebrate after the match as Spain qualify for the Round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez
© Reuters/GARY VASQUEZ/Arquivo/Proibida reprodução

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6)

A primeira partida será entre Espanha e Portugal. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 16h (horário de Brasília). 

Também jogam hoje os times dos Estados Unidos e da Bélgica, em Seattle, às 21h. 

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste domingo, 5 de julho

  • 16h – Espanha x Portugal (Dallas)
  • 21h – Estados Unidos x Bélgica (Seattle)
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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026
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