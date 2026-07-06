Esportes
Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa
Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição
Agência Brasil
Publicado em 06/07/2026 - 07:12
Brasília
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Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6)
A primeira partida será entre Espanha e Portugal. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 16h (horário de Brasília).
Também jogam hoje os times dos Estados Unidos e da Bélgica, em Seattle, às 21h.
Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.
Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.
⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos
Jogos deste domingo, 5 de julho
- 16h – Espanha x Portugal (Dallas)
- 21h – Estados Unidos x Bélgica (Seattle)
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