F1: Norris fica com pole na Hungria e põe fim a domínio da Mercedes

Largada da corrida em Budapeste está prevista para 10h deste domingo

O campeão mundial de Fórmula 1, Lando Norris, colocou a McLaren na pole position para o Grande Prêmio da Hungria neste sábado (25), pondo fim ao domínio da Mercedes na qualificação.

Lewis Hamilton, da Ferrari, que buscava sua primeira pole desde a Hungria de 2023, ficou de fora por apenas 0,012 segundos após a última volta de Norris e foi rebaixado em três posições pelos comissários por ter impedido o companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri.

Isso levou Charles Leclerc, da Ferrari, do terceiro lugar para a primeira fila.

O líder da Mercedes na Fórmula 1, Kimi Antonelli, quarto ao cruzar a bandeira quadriculada, teria subido para o terceiro lugar, mas também recebeu uma penalidade de recuo de três posições por excesso de velocidade enquanto bandeiras amarelas de aviso eram acionadas e deve largar em sétimo.

Foi a primeira vez nesta temporada, na 11ª etapa, que a Mercedes não conquistou a pole position para um Grande Prêmio.

McLaren se beneficia

“Estou muito feliz por estar de volta ao topo”, disse Norris, vencedor do ano passado na Hungria, que agora tem grandes chances de repetir a façanha em um circuito onde as ultrapassagens devem ser complicadas com a nova geração de motores.

“Foi uma disputa acirrada o fim de semana inteiro, mas parecemos rápidos desde as primeiras voltas que fizemos e trouxemos algumas melhorias. Estou na melhor posição para a largada. Mas esses caras [da Ferrari] fazem boas largadas e têm sido rápidos a temporada toda.”

Leclerc, que venceu em Silverstone e ficou em segundo na Bélgica no fim de semana passado, será a ameaça mais imediata para Norris, com Piastri — que conquistou a pole no ano passado — e Max Verstappen, da Red Bull, na fila atrás, enquanto Hamilton parte em quinto.

Antonelli, líder do campeonato com seis vitórias e 45 pontos de vantagem sobre seu rival mais próximo, Hamilton, agora estará atrás do companheiro de equipe George Russell, que largará em sexto.

Hamilton, em busca de sua décima pole — o que ampliaria o recorde — em um circuito onde também venceu oito vezes, um recorde, foi o mais rápido após as primeiras tentativas, mas não conseguiu manter a liderança quando Norris fez uma última tentativa voadora.

O piloto de 41 anos foi então chamado pelos comissários, e a conversa girou em torno de como minimizar os danos.

“Eu não sabia que ele estava chegando”, disse Hamilton sobre Piastri. “Achei que todos já tivessem terminado suas voltas. Não foi intencional.”

O chefe da equipe Ferrari, Fred Vasseur, disse que foi um erro da equipe, já que Hamilton não recebeu a mensagem de rádio a tempo.

Verstappen rodou no final, forçando Antonelli e seu companheiro de equipe George Russell a reduzir a velocidade quando as bandeiras amarelas foram acionadas — mas não o suficiente no caso do italiano.

“A bandeira amarela apareceu quando eu estava entrando na curva, então tentei ao máximo tirar o pé do acelerador. Eu tirei, mas perdi bastante velocidade mínima em comparação com antes. Foi uma pena”, disse o piloto de 19 anos.

Here’s how the drivers line up for the 2026 Hungarian Grand Prix 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UnJQsAZk7v — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Outro golpe para Russell

A penalidade de Antonelli deu um impulso inesperado às chances de Russell diminuir a diferença de 50 pontos para seu companheiro de equipe, na última corrida antes do recesso de agosto, depois que problemas técnicos no carro voltaram a aparecer.

“Perdemos a pressão da água e tive um vazamento. Quando parei na pista, o carro estava vazando muita água. Não sabemos de onde veio. Vamos torcer para que isso não afete nada amanhã”, disse ele.

Isack Hadjar, da Red Bull, classificou-se em oitavo, com o novato Arvid Lindblad em nono pela Racing Bulls e Nico Hulkenberg completando os dez primeiros pela Audi.

A Aston Martin, que vem enfrentando dificuldades, conseguiu um pequeno avanço com Fernando Alonso, a quatro dias de completar 45 anos, que chegou à segunda fase da qualificação pela primeira vez nesta temporada com o chassi atualizado da equipe.

O espanhol largará em 16º, com seu companheiro de equipe Lance Stroll em 20º, mas pelo menos à frente dos dois Cadillacs.

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