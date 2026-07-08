Federação egípcia critica VAR após derrota dramática para Argentina

Uma das discordâncias é o gol anulado de Zico no segundo tempo

A Federação Egípcia de Futebol criticou, nesta quarta-feira (8), as decisões da arbitragem na dramática derrota do Egito por 3 a 2 para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, afirmando que não ficará calada diante do que descreveu como uso indevido do sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

O Egito parecia a caminho de protagonizar uma das maiores zebras do torneio quando vencia a Argentina, atual campeã, por 2 a 0, faltando 11 minutos para o fim da partida na terça-feira (7), mas acabou sofrendo três gols no final e foi eliminado.

A federação egípcia afirmou que várias decisões durante a partida afetaram diretamente o resultado.

“Vários incidentes importantes suscitaram sérias preocupações e deixaram dúvidas profundas sobre a consistência e a imparcialidade das decisões que influenciaram diretamente o andamento da partida”, afirmou a federação em comunicado publicado nas redes sociais.

“Vários especialistas em futebol e analistas, tanto locais quanto internacionais, destacaram incidentes polêmicos e decisivos durante a partida."

“Isso ressalta a importância de manter os mais altos padrões de integridade, imparcialidade e transparência na arbitragem das partidas, especialmente em uma competição do porte e da importância da Copa do Mundo da FIFA de 2026.”

Grande parte da polêmica girou em torno de um gol do egípcio Mostafa Zico aos 17 minutos do segundo tempo, que teria dobrado a vantagem de sua equipe. O gol foi anulado após uma revisão do VAR ter apontado uma falta cometida por um jogador egípcio na origem da jogada do gol.

A frustração do Egito se aprofundou no final da partida, quando seus apelos por um possível pênalti sobre Hamdy Fathy foram ignorados, antes que a Argentina avançasse e marcasse o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo.

O técnico Hossam Hassan e o capitão Mohamed Salah expressaram sua decepção após a partida, enquanto vários ex-jogadores e comentaristas de televisão também questionaram a arbitragem.

“Certamente, isso não está dentro da alçada do VAR para ser revisado”, disse o ex-goleiro da Inglaterra Rob Green na transmissão da Fox, referindo-se à falta que levou à anulação do gol de Zico.

“É a uma distância equivalente a todo o comprimento do campo.”

O ex-capitão da Inglaterra, Alan Shearer, também criticou o processo de tomada de decisão.

“Ou ambas são faltas ou nenhuma delas é. Mas eles nos disseram que não vão rever a arbitragem”, escreveu o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League nas redes sociais.

O ex-atacante do Arsenal, Ian Wright, destacou outro incidente envolvendo Salah.

“Se você vai rever a jogada a favor da Argentina na entrada da área para anular um gol, tem que rever essa aqui com Mo Salah também. Ele foi pego. Não importa o que digamos, pode ter sido mínimo, mas ele foi pego e, em seguida, eles partiram para o contra-ataque”, disse Wright na ITV.

O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, também questionou a consistência na aplicação do VAR.

“Se isso tivesse acontecido na Premier League, na LaLiga ou na Série A, teria sido gol mesmo após a revisão do VAR”, disse ele.

De acordo com reportagens da mídia, o presidente da federação egípcia, Hany Abo Rida, apresentou uma reclamação oficial contra o árbitro francês François Letexier e seus assistentes.

A Fifa ainda não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

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