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Esportes

Fifa detecta mais de 7 milhões de comentários ofensivos durante a Copa

Mensagens são dirigidas a jogadores e comissões técnicas
Chiranjit Ojha - Reuters
Publicado em 18/07/2026 - 15:22
Bengaluru
Spanish football players line up in front of anti-racism banner prior to their international friendly against England in Madrid. Spain's football team line-up in front of a banner which reads
© Reuters/Sergio Perez/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O Serviço de Proteção nas Redes Sociais da Fifa, que tem como objetivo proteger jogadores, times e dirigentes contra ameaças e abusos online, detectou mais de 7 milhões de publicações potencialmente prejudiciais ou abusivas nas redes sociais durante a Copa do Mundo, informou a entidade global do futebol neste sábado (18).

A Fifa informou que a taxa de detecção foi 14 vezes maior do que na edição de 2022, durante a qual 470 mil publicações desse tipo foram removidas.

A equipe do serviço analisou mais de meio milhão de mensagens detectadas por inteligência artificial (IA) direcionadas a jogadores, treinadores e dirigentes durante a Copa do Mundo em andamento. Eles relataram mais de 1.000 ameaças às autoridades, incluindo as forças de segurança.

O serviço de proteção moderou mais de 53 milhões de publicações e comentários desde o início da Copa do Mundo, que chega ao fim no domingo (19) com o confronto entre Argentina e Espanha.

Neste mês, a Fifa informou que os insultos racistas representaram 11% das mensagens ofensivas detectadas durante a Copa do Mundo.

É proibida a reprodução deste conteúdo 

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