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Esportes

Fifa libera jogador dos EUA expulso na Copa, após ligação de Trump

Punição automática é suspensa e Balogun poderá jogar contra a Bélgica
Rohith Nair - Repórter da Reuters*
Publicado em 06/07/2026 - 09:42
Miami e Seattle
O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe um cartão vermelho durante encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no Salão Oval da Casa Branca 28 de agosto de 2018. REUTERS/Leah Millis/Foto de arquivo
© REUTERS/Leah Millis/ Proibido reprodução
Reuters

O atacante dos Estados Unidos (EUA) Folarin Balogun estará à disposição para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, após a Federação Internacional de Futebol (Fifa) suspender sua punição automática por um cartão vermelho neste domingo, em uma decisão tomada depois de um telefonema do presidente Donald Trump, ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Balogun marcou seu terceiro gol na Copa do Mundo na vitória por 2 x 0 sobre a Bósnia, mas recebeu um cartão vermelho no segundo tempo por dar uma entrada com a chuteira no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic, deixando os EUA com um jogador a menos pelo restante da partida.

O jogador, de 25 anos, foi expulso após revisão do VAR, e o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, afirmou que não deveria ter sido cartão vermelho.

Trump ligou para Infantino para pedir que a entidade que rege o futebol mundial revisasse a expulsão, de acordo com uma fonte com conhecimento da conversa.

A Fifa permitirá que Balogun jogue sem anular o cartão vermelho.

“De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão de um jogo fica suspensa por período probatório de um ano”, informou a Federação em comunicado.

“Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”

O órgão judicial tem o poder discricionário de suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção disciplinar.

A Reuters entrou em contato com a Fifa para obter comentários sobre a ligação de Trump com Infantino.

"Grande injustiça"

“Agradeço à Fifa por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça”, escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, no Truth Social.

A Federação de Futebol dos EUA aceitou a decisão.

“Estamos satisfeitos que Folarin Balogun esteja apto a competir amanhã”, afirmou em comunicado.

Os companheiros de equipe de Balogun disseram que só ficaram sabendo da notícia pelas redes sociais, quando estavam a caminho do treino.

“Ficamos sabendo disso logo ao chegar aqui”, disse o atacante norte-americano Christian Pulisic a repórteres.

“No começo, você pensa: ‘Ah, sério? Isso é verdade?’ E depois: ‘Ah, que ótima notícia’.”

A seleção da Bélgica não se pronunciou imediatamente sobre a disponibilidade de Balogun para a partida em Seattle nesta segunda-feira (6).

Bélgica surpresa

A Federação Real Belga de Futebol (RBFA) disse estar “surpresa” com a decisão da Fifa de declarar Balogun apto para jogar a partida, citando o regulamento enquanto explora todas as opções possíveis.

“A Fifa baseia sua decisão no artigo 27 do Código Disciplinar. Essa disposição estabelece que o Comitê Disciplinar da Fifa pode decidir suspender a aplicação de uma sanção imposta anteriormente”, afirmou a Federação.

“No entanto, o artigo 66.4 do mesmo Código estabelece claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo.”

A entidade afirmou que a decisão está em contradição direta com as disposições do regulamento do torneio.

“Conforme estabelecido no artigo 10.5, "se um jogador ou dirigente for expulso em consequência de um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe’”, acrescentou a Federação.

O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, pôde disputar as partidas de estreia de sua seleção na Copa do Mundo após a Fifa suspender os últimos dois jogos de uma punição de três partidas no ano passado, quando ele foi expulso na penúltima rodada das eliminatórias contra a Irlanda.

O meia do Catar, Assim Madibo, recebeu uma suspensão de cinco jogos após receber um cartão vermelho por uma entrada que feriu gravemente o meia canadense Ismaël Koné durante a fase de grupos desta Copa.

Em 1962, o brasileiro Garrincha foi expulso na semifinal, mas foi autorizado a jogar a decisão após um recurso bem-sucedido que foi apoiado pelos torcedores chilenos e pelo presidente Jorge Alessandri, ajudando sua seleção a vencer a Tchecoslováquia por 3 x 1.

*(Reportagem adicional de Steve Holland e Sam Tobin)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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