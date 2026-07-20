Fifa vai investigar briga entre jogadores após a final da Copa 2026

Argentinos e espanhóis trocaram empurrões e tiveram de ser separados

A Fifa nomeou um promotor disciplinar e de ética para investigar a briga ocorrida após a vitória da Espanha por 1 x 0 sobre a Argentina na prorrogação da final da Copa do Mundo.

As tensões chegaram ao auge depois que a Espanha garantiu seu segundo título mundial graças a um gol decisivo na prorrogação marcado pelo ponta Ferran Torres.

A Argentina já havia ficado com 10 jogadores em campo nos acréscimos do segundo tempo regulamentar, quando Enzo Fernández foi expulso por receber o segundo cartão amarelo.

Ao apito final, o meio-campista argentino Leandro Paredes entrou em confronto com vários jogadores espanhóis, incluindo o zagueiro Eric Garcia e o meio-campista Gavi, desencadeando uma briga generalizada entre os dois times.

As equipes trocaram empurrões e tiveram que ser separadas fisicamente, com o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tentando acalmar os jogadores ao final do confronto acirrado.

Não foi informado um prazo para a conclusão da investigação.

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