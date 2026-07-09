logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

França é a primeira semifinalista da Copa após 2 a 0 sobre Marrocos

Mbappé e Dembélé garantiram classificação com gols no segundo tempo
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 09/07/2026 - 19:20
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
© Reuters/David Butler Li/proibida reprodução

Em uma reedição de uma das semifinais da Copa do Catar (2022), a França derrotou Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em Boston, e se tornou a primeira seleção a se classificar para as semifinais desta edição do Mundial. O duelo teve domínio dos franceses, que marcaram na segunda etapa com Mbappé e Dembélé e agora aguardam pelo vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica para saber quem enfrentarão na próxima fase.

Desde o começo, a seleção francesa pareceu determinada a não dar chances ao adversário. Por outro lado, o goleiro Bono também estava inspirado em busca de evitar os gols franceses.

Logo nos primeiros minutos, Mbappé teve boa chance e posteriormente Upamecano desperdiçou grande oportunidade cabeceando a bola após escanteio para defesa de Bono no reflexo.

Ocupando o campo de ataque, a França logo foi premiada com uma chance de ouro. Mazraoui derrubou Mbappé dentro da área e o pênalti foi confirmado. No entanto, na cobrança, o craque francês bateu fraco e Bono defendeu.

Pouco depois da pausa para a hidratação, a França retomou o ritmo. Doué recuperou bola e chutou forte para outra grande defesa de Bono. Mais alguns minutos e Digne chutou para Bono desviar com a ponta dos dedos antes de a bola carimbar o travessão da meta marroquina.

No segundo tempo, o panorama não se alterou: França ditando o ritmo e Marrocos se defendendo. Aos 15, enfim, o muro caiu. Mbappé recebeu próximo à entrada da área e finalizou com categoria no ângulo esquerdo de Bono para abrir o placar. Foi o oitavo gol do atacante nesta Copa, se igualando a Messi como artilheiro da competição. Na artilharia de todos os mundiais, este foi o 20º gol de Mbappé, que tem um a menos do que o argentino.

Seis minutos depois, a França deu seu golpe final. Dembélé avançou e chutou colocado de perna direita, no canto esquerdo de Bono, marcando o segundo.

Em desvantagem, Marrocos tentou se soltar e a França diminuiu a pressão, mas os números mostram que o domínio francês se manteve até o fim: foram 21 finalizações contra apenas quatro dos marroquinos, sendo oito delas na direção do gol.

O resultado representou o fim de uma invencibilidade de 34 jogos da seleção de Marrocos, enquanto a França alcança sua terceira semifinal consecutiva, que pode se tornar a terceira final consecutiva caso a equipe passe por Espanha ou Bélgica, na próxima terça-feira (14), em Dallas.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Carlos Barria
Quartas de final opõem estrelas na Copa do Mundo dos protagonistas
Mohamed Salah, do Egito, discute com o árbitro François Letexier após Enzo Fernández, da Argentina, marcar o terceiro gol da sua equipe 7 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine
Arbitragem da Fifa nega parcialidade em duelo Argentina x Egito
Membro da comissão técnica do Egito recebe cartão vermelho do árbitro François Letexier durante partida contra a Argentina pela Copa do Mundo de 2026 7 de julho de 2026 REUTERS/Paul Childs
Federação egípcia critica VAR após derrota dramática para Argentina
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Mbappé França classificada Copa do Mundo 2026 semifinais Marrocos Dembelê
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral.
Saúde Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes
qui, 09/07/2026 - 20:01
Dólar
Economia Dólar cai ao menor nível em três semanas; bolsa sobe 1,22%
qui, 09/07/2026 - 19:45
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes França é a primeira semifinalista da Copa após 2 a 0 sobre Marrocos
qui, 09/07/2026 - 19:20
Logo da Agência Brasil
Esportes Justiça mantém intervenção judicial na SAF do Vasco
qui, 09/07/2026 - 19:14
Uso de Smartphone e celular
Justiça MP pede indenização de R$ 120 milhões a Virgínia e site de bets
qui, 09/07/2026 - 18:41
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Geral Crianças passam a ter assento garantido ao lado de responsável em voos
qui, 09/07/2026 - 18:31
Ver mais seta para baixo