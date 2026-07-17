Fumaça de incêndios florestais encobre estádio da final da Copa

Qualidade do ar deve permanecer em nível insalubre, diz prefeito de NY

Em meio à fumaça, o estádio Metlife, em Nova Jersey, Estados Unidos, só pode ser visto de forma difusa nesta sexta-feira (17). No domingo (19), ele será o palco da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha.

Os incêndios florestais no Canadá também envolveram o nordeste dos Estados Unidos em fumaça. Em Nova York, a poucos quilômetros do estádio, o céu permaneceu encoberto na quinta-feira (16).

A qualidade do ar deve permanecer em nível ‘insalubre’, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

"Em níveis insalubres, qualquer pessoa, não apenas aquelas com asma, doenças cardíacas ou os idosos, pode sofrer impactos à saúde. Por isso, todos os nova-iorquinos devem tomar precauções hoje”, alertou o prefeito.

“Limitem a permanência ao ar livre, especialmente durante atividades físicas intensas. Disponibilizamos máscaras gratuitas em centenas de locais, incluindo bibliotecas, delegacias de polícia e várias unidades do corpo de bombeiros", recomendou.

O alerta também vale para os torcedores e, naturalmente, para os próprios protagonistas da final da Copa do Mundo, segundo o pneumologista Vin Gupta.

"Ao jogar futebol, os pulmões precisam lidar com duas a três vezes mais esforço do que em repouso. Os jogadores ficam expostos a duas ou três vezes mais ar ambiente do que normalmente. E, quando esse ar está tão ruim e cheio de fuligem, isso não faz bem ao organismo, mesmo que seja apenas temporariamente", explicou.

No entanto, especialistas manifestam esperança de que nem jogadores nem torcedores fiquem sem fôlego durante a final.

"Achamos que vai chover bastante no sábado. E isso deve dissipar boa parte da fumaça. Na verdade, pode até haver chuva suja. A chuva cai e, no caminho, atravessa toda aquela poeira e fumaça”, explicou o meteorologista Alex da Silva, diante das previsões de quinta-feira.

“No domingo de manhã, acredito que veremos uma frente fria passando pela região, e ela deve expulsar qualquer fumaça remanescente que ainda estejamos observando", disse.

"Antes da partida, talvez ainda vejamos parte dessa névoa e fumaça pairando sobre a região de Nova York e Nova Jersey, mas no momento do início do primeiro tempo do jogo, acho que grande parte da fumaça estará fora do caminho e teremos um belo dia lá fora", avalia Silva.

As temperaturas em Nova Jersey, entretanto, não devem cair de forma significativa.

É proibida a reprodução deste conteúdo