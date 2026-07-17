logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fumaça de incêndios florestais encobre estádio da final da Copa

Qualidade do ar deve permanecer em nível insalubre, diz prefeito de NY
Reuters
Publicado em 17/07/2026 - 13:44
Nova York
Smoke from active wildfires in Ontario, Canada and northern Minnesota obscures the downtown Detroit skyline on Thursday, July 16, 2026.
© Reuters/David Rodriguez-Muñoz/Proibida reprodução
Reuters

Em meio à fumaça, o estádio Metlife, em Nova Jersey, Estados Unidos, só pode ser visto de forma difusa nesta sexta-feira (17). No domingo (19), ele será o palco da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. 

Os incêndios florestais no Canadá também envolveram o nordeste dos Estados Unidos em fumaça. Em Nova York, a poucos quilômetros do estádio, o céu permaneceu encoberto na quinta-feira (16). 

A qualidade do ar deve permanecer em nível ‘insalubre’, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

"Em níveis insalubres, qualquer pessoa, não apenas aquelas com asma, doenças cardíacas ou os idosos, pode sofrer impactos à saúde. Por isso, todos os nova-iorquinos devem tomar precauções hoje”, alertou o prefeito. 

“Limitem a permanência ao ar livre, especialmente durante atividades físicas intensas. Disponibilizamos máscaras gratuitas em centenas de locais, incluindo bibliotecas, delegacias de polícia e várias unidades do corpo de bombeiros",  recomendou.

O alerta também vale para os torcedores e, naturalmente, para os próprios protagonistas da final da Copa do Mundo, segundo o pneumologista Vin Gupta.

"Ao jogar futebol, os pulmões precisam lidar com duas a três vezes mais esforço do que em repouso. Os jogadores ficam expostos a duas ou três vezes mais ar ambiente do que normalmente. E, quando esse ar está tão ruim e cheio de fuligem, isso não faz bem ao organismo, mesmo que seja apenas temporariamente", explicou.

No entanto, especialistas manifestam esperança de que nem jogadores nem torcedores fiquem sem fôlego durante a final. 

"Achamos que vai chover bastante no sábado. E isso deve dissipar boa parte da fumaça. Na verdade, pode até haver chuva suja. A chuva cai e, no caminho, atravessa toda aquela poeira e fumaça”, explicou o meteorologista Alex da Silva, diante das previsões de quinta-feira.

“No domingo de manhã, acredito que veremos uma frente fria passando pela região, e ela deve expulsar qualquer fumaça remanescente que ainda estejamos observando", disse.

"Antes da partida, talvez ainda vejamos parte dessa névoa e fumaça pairando sobre a região de Nova York e Nova Jersey, mas no momento do início do primeiro tempo do jogo, acho que grande parte da fumaça estará fora do caminho e teremos um belo dia lá fora", avalia Silva.

As temperaturas em Nova Jersey, entretanto, não devem cair de forma significativa.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Moradores em Rocafonda com mural de Lamine Yamal 16 de julho de 2026 REUTERS/Nacho Doce
No ex-bairro de Yamal, final da Copa contra Messi é motivo de orgulho
17/07/2026 - ONU quer que Copa do Mundo de Futebol deixe legado em saúde mental. A final da Copa do Mundo de Futebol de 2026 acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA. Foto: ONU/ Divulgação
ONU quer promover saúde mental por meio da Copa do Mundo de futebol
A camisa que a lenda do futebol brasileiro Pelé usou na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958, na casa de leilões Sotheby’s, em Nova York 1º de julho de 2026 REUTERS/Jordan Tovin
Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 mi
Copa do Mundo 2026 Incêndio Florestal Fumaça Estádio Metlife Nova Jersey Canadá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova York, 17/07/2026 - Diretora-presidente da EBC Antonia Pellegrino participa de painel sofre futebol feminino no Confut-USA 2026. Foto: Confut USA/Divulgação
Esportes Congresso de futebol nos Estados Unidos debate Copa Feminina de 2027
sex, 17/07/2026 - 15:55
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA
sex, 17/07/2026 - 15:08
Terminal de Containers no Porto de Santos, lado Guarujá, São Paulo, Brasil! Uma vista aérea de Drone. Foto: Angelo F. Roesler/ Adobe Stock
Economia Apex prevê plano de R$ 130 milhões para diversificar exportações
sex, 17/07/2026 - 14:53
Smoke from active wildfires in Ontario, Canada and northern Minnesota obscures the downtown Detroit skyline on Thursday, July 16, 2026.
Esportes Fumaça de incêndios florestais encobre estádio da final da Copa
sex, 17/07/2026 - 13:44
Estados Unidos. 07/10/2022 - Bastidores da gravação do documentário do cantor Milton Nascimento em um parque. Foto: Marcos Hermes/Divulgação
Cultura Milton Nascimento é internado com pneumonia
sex, 17/07/2026 - 13:17
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação
sex, 17/07/2026 - 13:10
Ver mais seta para baixo