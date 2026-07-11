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Esportes

Inglaterra vence Noruega e garante vaga na semifinal

Com Kane e Halland apagados, Bellingham marca dois e define vaga
Juliano Justo
Publicado em 11/07/2026 - 02:58
Agência Brasil - Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 England's Jordan Pickford collides with Morgan Rogers after he punches the ball clear REUTERS/Dylan Martinez/Proibida Reprodução
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução

A Inglaterra é a terceira seleção classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. A classificação veio neste sábado (11) com a vitória por 2 a 1, na prorrogação, em Miami (Estados Unidos). Essa será a quarta semifinal dos ingleses em Copa do Mundo. Além do título conquistado em 1966, a Inglaterra chegou às semifinais em 1990, 2018 e volta a figurar entre os quatro melhores em 2026.

Quem abriu o placar foi a Noruega. Aos 35 minutos da etapa inicial, Schjelderup aproveitou a roubada de bola de Berg em cima de Kane e chutou forte, cruzado da entrada da área pelo lado esquerdo. Os dois gols ingleses foram marcados por Bellingham. O atacante do Real Madrid empatou aos 46 minutos da etapa inicial. Depois de bom passe de Gordon, ele invadiu a área e definiu. Aos dois minutos do primeiro tempo da prorrogação, Rogers arriscou de longe, o goleiro norueguês Nyland falhou. E Bellingham não perdoou. Foi o gol da virada e o sexto dele na Copa do Mundo. 

Mas, não faltou emoção no jogo. Ainda na primeira etapa, Kane marcou. Só que o lance foi anulado por impedimento. Logo no início da segunda etapa, Heggem fez para a Noruega após cobrança de escanteio e o árbitro anulou por falta antes da jogada. Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, o árbitro marcou pênalti para a Inglaterra. Só que, com auxílio do VAR, o lance foi revisado e anulado por simulação. 

Agora, A Inglaterra enfrentará a Argentina na próxima quarta-feira (15/07) às 16h (Brasília) em Atlanta,

Edição:
Maiana Diniz
Inglaterra Semifinal Copa do Mundo de 2026 Bellingham halland Noruega
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