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Itália sondou Ancelotti antes de Guardiola para técnico da Itália

Segundo a CBF, italiano seguirá no comando da seleção brasileira
Elvira Pollina*
Publicado em 23/07/2026 - 15:36
Milão (Itália)
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
© Reuters/Kyle Ross/Proibida reprodução
Reuters

A Itália entrou em contato com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para discutir a possibilidade de assumir a seleção italiana, antes de procurar o treinador espanhol Pep Guardiola, afirmou nesta quinta-feira (23) o diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, Paolo Maldini.

A Itália está em busca de um novo técnico desde que Gennaro Gattuso deixou o cargo em abril, depois que a seleção tetracampeã mundial não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

“Não podemos esconder o fato de que também conversamos com Carlo Ancelotti antes de falar com Pep. Francamente, parecia certo começar por aqueles que considerávamos os melhores do mundo”, disse Maldini a repórteres durante uma coletiva de imprensa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Ancelotti, italiano e ex-companheiro de equipe de Maldini no AC Milan, continuará no comando da seleção pentacampeã mundial, apesar da derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após uma reunião com executivos da liga italiana, Maldini disse que a federação gostaria de nomear um técnico até o final da semana, mas que a prioridade era encontrar a pessoa certa.

“Sinceramente, não podemos dar nenhuma informação atualizada sobre o que está acontecendo no momento”, disse Maldini quando questionado sobre uma reportagem do jornal La Gazzetta dello Sport afirmando que Guardiola estaria pedindo 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) por ano para assumir o cargo, o dobro do que a federação estava oferecendo.

Outro fator que complica as negociações é o desejo de Guardiola de passar mais tempo em Barcelona com sua família, segundo o La Gazzetta.

Guardiola deixou o Manchester City em maio, após uma década repleta de títulos no comando do time inglês, durante a qual conquistou seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga e a Liga dos Campeões.

Pilar da defesa da Itália nas décadas de 1990 e 2000, Maldini foi encarregado pelo novo presidente da FIGC, Giovanni Malago, de reconstruir a estrutura técnica da Azzurra.

O ex-jogador brasileiro Leonardo, ex-diretor esportivo do Paris Saint-Germain e que atua como consultor de Maldini, afirmou que o próximo técnico da Itália precisará adotar um projeto técnico de longo prazo para reformular os métodos de treinamento e desenvolvimento de jogadores, tanto na seleção principal quanto nas categorias de base.

Outros candidatos em potencial incluem Antonio Conte, que ocupou o cargo entre 2014 e 2016 e cujo último trabalho foi como técnico do Napoli.

O ex-meio-campista da Itália Andrea Pirlo também é visto como uma possibilidade. O retorno de Roberto Mancini, que comandou a Itália quando ela conquistou o Campeonato Europeu em 2021, também foi citado como outra alternativa em potencial.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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