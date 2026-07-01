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João Fonseca crava segunda vitória no Torneio de Wimbledon, em Londres

Carioca eliminou holandês Jasper de Jong por 3 sets a 0
Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 20:55
Rio de Janeiro
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 1, 2026 Brazil's Joao Fonseca celebrates winning his second round match against Netherlands' Jesper De Jong REUTERS/Jaimi Joy
© Reuters/Jaimi Joy/Proibida reprodução

O tenista brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada do tradicional Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadra de grama, em Londres (Inglaterra). Atual número 27 do mundo, o carioca despachou nesta quarta-feira (1º) o holandês Jasper de Jong (73º no ranking), por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 e 6/4, após 2h21 de partida.

“Foi uma das minhas melhores partidas na grama. Foi realmente boa a forma como me movimentei, bati com forehand, fui à rede, bom saques e também na devolução. Eu me senti realmente bem em quadra e ele [Jasper de Jong] sabe como jogar na grama, tem jogo nisso e foi difícil, então, estou feliz de ter conseguido me manter focado e chegado à vitória”, comemorou Fonseca, em entrevista na quadra à ESPN, emissora que detém os direitos de transmissão do torneio no Brasil.

Cabeça de chave número 24, Fonseca volta à quadra na sexta (3) para buscar uma classificação inédita às oitavas de final em sua segunda participação em Wimbledon. O horário do jogo segue indefinido. O tenista carioca de 19 anos enfrentará o russo Roman Safiullin (136º), que eliminou hoje o holandês Botic Van de Zandshhulp, por 3 sets a 2. Vindo do qualificatório, o russo derrotou na estreia o compatriota Andrey Rublev, também por 3 sets a 2.

Fonseca projetou um embate acirrado contra Zandshhulp na próxima rodada.

“Vai ser uma partida muito difícil. Ele é um jogador completo, também, na grama, que consegue jogar muito bem com a velocidade,  joga muito rápido e já ganhou de dois ótimos jogadores, o Rublev e agora o Van Zandschulp. É focar, cada dia melhorando cada vez mais na grama e partir com tudo”,concluiu o brasileiro, que estreou na última segunda (29), com vitória por 3 sets a 0 sobre o espanhol Roberto Bautista Agut (183º).

No ano passado, Fonseca avançou à terceira rodada, seu melhor desempenho em Wimbledon, o mais antigo torneio de tênis do mundo – a primeira edição foi em 1877. Na partida decisiva para se classificar às oitavas, o carioca foi eliminado pelo chileno Nicolas Jarry.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Torneio de Wimbledon Jasper de Jong Terceira Rodada grama Londres Roman Safiullin
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