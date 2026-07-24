LeBron James assina com Philadelphia 76ers para 24ª temporada na NBA

LeBron James decidiu se juntar ao Philadelphia 76ers para o capítulo final de sua carreira na NBA, conforme anunciou nesta sexta-feira (24), abrindo mão de contratos mais lucrativos em troca de mais uma chance de conquistar um campeonato com uma franquia que não ganha um título há 43 anos.

O maior cestinha de todos os tempos da liga, que manteve o mundo do basquete em suspense por semanas no aguardo de sua decisão sobre em qual time ele jogaria em sua 24ª temporada na NBA — que ampliará seu recorde —, divulgou a notícia por meio de uma série de publicações nas redes sociais.

James passou as últimas oito temporadas de sua brilhante carreira no Los Angeles Lakers, levando o time ao título em 2020, após duas passagens pelo Cleveland Cavaliers e quatro anos no Miami Heat.

“Esta é minha última decisão. Não estou indo por dinheiro. Não estou indo pela família. Pelo que estou realmente jogando neste momento? Ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero me esforçar ao máximo. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir a emoção de conquistar mais um campeonato”, escreveu James nas redes sociais.

“Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão e estou muito animado para inspirar uma nova torcida e começar essa jornada incrível uma última vez. Obrigado, Los Angeles. Miami, vou amar para sempre, e o nordeste de Ohio sempre será meu lar!”

James não revelou os termos do acordo, mas a ESPN informou que o tetracampeão assinou um contrato de dois anos no valor de US$8 milhões (R$ 40,8 milhões).

O quatro vezes Jogador Mais Valioso da NBA unirá forças com Joel Embiid, Tyrese Maxey e o recém-contratado Jaylen Brown no time do 76ers, cujas chances de conquistar o título da NBA passaram de 20 para 1 para 10 para 1 após o anúncio.

O Sixers chegou aos playoffs da NBA de 2026 ao garantir a sétima colocação da Conferência Leste por meio de um torneio de play-in, antes de ser eliminado pelo eventual campeão, o New York Knicks, na segunda rodada.

Lebron considerou se aposentar após eliminação nos playoffs de 2026

Várias equipes vinham tentando contratar James, e acredita-se que Cleveland, Miami, o Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves tenham se mostrado interessados no renomado jogador, que estava sem contrato.

James, de 41 anos, que em março passado superou o recorde de Robert Parish de maior número de partidas disputadas na temporada regular ao longo da carreira, continuou a ter um desempenho de alto nível apesar da idade.

Ele conquistou sua 22ª seleção consecutiva para o All-Star — um recorde da liga — em fevereiro passado, durante uma temporada em que registrou média de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências em 60 jogos. Sua temporada chegou ao fim quando o Lakers foi eliminado por 4 a 0 na segunda rodada dos playoffs, em maio, e ele inicialmente pensou em se aposentar.

“Achei que minha carreira tivesse acabado quando a temporada terminou. Não estava pronto para anunciar isso e sabia que precisava de um tempo para decidir de verdade, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui honesto naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava refletir e decidir se ainda amava esse esporte. Ainda amo de verdade esse esporte e tenho mais a oferecer”, disse James.

“As últimas semanas têm sido realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de não ter a menor ideia do que fazer e dedicar tempo de verdade apenas para pensar. Passei alguns meses incríveis com todas as pessoas que amo, tentando entender tudo isso.”

Como prova de sua resistência, James e seu filho Bronny se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos em uma partida da temporada regular da NBA em outubro de 2024, realizando o que ele há muito tempo dizia ser um de seus objetivos restantes no basquete.

Carreia mais longa da NBA

James, quatro vezes eleito o Jogador Mais Valioso das Finais da NBA, chegou ao Lakers em 2018. Ele estabeleceu o recorde da liga para a carreira mais longa da história da NBA no ano passado, quando superou a marca de Vince Carter de 22 temporadas.

Ele foi selecionado como a primeira escolha no Draft da NBA de 2003 pelo Cavaliers, time da região onde nasceu, onde passou sete temporadas antes de anunciar, durante um especial de TV ao vivo intitulado “The Decision”, que estava partindo para Miami.

O anúncio prejudicou a imagem pública de James e levou muitas pessoas a queimarem réplicas de suas camisetas nº 23 nas ruas de Cleveland naquela noite.

Em Miami, James se uniu a Dwyane Wade e Chris Bosh para formar uma potência instantânea que conquistou dois títulos da NBA durante as quatro temporadas em que jogaram juntos.

James voltou para Cleveland e, em 2016, liderou a recuperação do time após estar perdendo por 3 a 1 na série das Finais da NBA, surpreendendo o Golden State Warriors e cumprindo sua promessa de conquistar o primeiro título dos Cavaliers.

Dois anos depois, James deixou novamente o time de sua terra natal — onde continua sendo o líder da franquia em quase todas as principais estatísticas — para se juntar ao Lakers, onde, pela primeira vez, jogou na Conferência Oeste da NBA.

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