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Esportes

Leverkusen lança parceria com Instituto Bola pra Frente, de Jorginho

ONG levará 10 jovens de comundade no Rio para intercâmbio na Alemanha
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 06/07/2026 - 17:56
Rio de Janeiro
Instituto Bola pra Frente, Parceria, Vayern Leverkusen, Complexo de Muquiço
© Jörg Schüler/Direitos Reservados

Em um evento celebrado com a inauguração de um mural no Parque Madureira, Zona Norte do Rio, nesta segunda (6), o Instituto Bola pra Frente, do ex-lateral Jorginho e o clube alemão Bayer Leverkusen (pelo qual ele atuou entre 1989 e 1992), anunciaram oficialmente uma parceria para facilitar o acesso de jovens da comunidade do Complexo do Muquiço, em Guadalupe, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, ao mercado de trabalho. A organização, que completou 26 anos no fim de junho, vai levar dez jovens para um período de intercâmbio na Alemanha, que faz parte do esforço para capacitá-los para a vida profissional, com parcerias com cursos e na elaboração de currículos, por exemplo.

"O [povo] alemão é muito responsável socialmente. Investe muito nisso. Aprendi muito com pessoas maravilhosas. O Bayer Leverkusen veio nos visitar ano passado [durante a pré-temporada no Rio de Janeiro] e agora celebramos essa parceria. As oportunidades que estes jovens terão com um inglês bem falado e a motivação de se qualificarem com certeza fará com que eles cheguem ao mercado de trabalho muito mais preparados", disse Jorginho.

Instituto Bola pra Frente, Parceria, Bayern Leverkusen, Complexo de Muquiço
Prestes a completou 26 anos, Instituto Bola pra Frente firmou parceria com o clube alemão Bayer Leverkusem com o objetivo de facilitar o acesso de jovens da comunidade do Complexo do Muquiço, na zona norte do Rio, ao mercado de trabalho - Jörg Schüler/Direitos Reservados

O mural, que une as cores do clube (preto, vermelho e branco) às da bandeira do Brasil, mostra também Jorginho em seus tempos de Leverkusen, além do desenho de um menino ainda criança e posteriormente formado com o típico capelo, o chapéu dos formandos no Ensino Superior. Igor Izy, de 30 anos, autor da arte, é ele próprio um dos impactados pelo projeto de Jorginho.

"É muito importante eu estar aqui porque a história do Jorginho impacta diretamente a minha. Eu sou ex-educando do Instituto e lá dentro fiz um curso onde falava do meu sonho de viver da arte. Hoje, estou há 15 anos fazendo exatamente isso", revela Izy.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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