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Esportes

Liga das Nações: seleção feminina pega Japão na quarta em 1º mata-mata

Duelo de quartas de final em Macau, na China, terá início às 8h30
Agência Brasil
Publicado em 20/07/2026 - 21:52
Rio de Janeiro
Brasil abre terceira semana da Liga das Nações Feminina de vôlei com vitória por 3 a 1 sobre o Japão - em 08/07/2026
© Divulgação/World Volleyball

A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra na próxima quarta-feira (22) contra o Japão no primeiro três jogos eliminatórios (mata-mata) até a conquista do título da Liga das Nações. Será o segundo confronto das equipes na competição: na fase classificatória, a Amarelinha levou a melhor sobre as asiáticas por 3 sets a 1. O duelo de quartas de final será em Macau (China), a partir das 8h30 (horário de Brasília). A seleção busca o título inédito no torneio.

Comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, a seleção chega embalada ao mata-mata, com o terceiro lugar na fase classificatória (nove triunfos e três derrotas). Já as japonesas encerram na sexta posição (venceram oito e perderam quatro jogos). Se avançar, o Brasil enfrentará na semifinal o vencedor da outra partida, entre Itália (vice-líder da primeira fase) e Países Baixos (7º), também programada para quarta (22), a partir das 5h.

Para a reta final da competição, a equipe brasileira terá de lidar com a ausência da central Julia Kudiess, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na vitória sobre os Estados Unidos, na última partida da primeira fase. A atleta passou por cirurgia na última quinta (16) e segue em processo de recuperação. Para a vaga de Kudiess, o técnico José Roberto convocou Larissa Besen (Osasco).

A sonhada taça da Liga das Nações

Atual vice-líder no ranking mundial, a seleção está empenhada em finalizar o torneio no topo do pódio, deixando para trás quatro vice-campeonatos. Nos dois últimos (2025 e 2022), o Brasil foi superado pela Itália, atual campeã e líder do ranking. Já em 2019 e 2021, o algoz foi os Estados Unidos.

Jogos de quartas de final

QUARTA  (22)

5h - Itália x Holanda 

8h30 - Brasil x Japão

QUINTA (23)

 5h - Turquia x Canadá

8h30 - Estados Unidos x China

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção feminina Liga das Nações vôlei Macau José Roberto Guimarães título inédito Japão quartas de final
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