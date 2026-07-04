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Esportes

Luisa Stefani avança às oitavas de final nas duplas em Wimbledon

Com queda de Fernando Romboli, paulista é única brasileira no torneio
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 04/07/2026 - 14:39
São Paulo
Brasília (DF), 04/07/2026 – Luisa Stefani avança às oitavas de final nas duplas em Wimbledon. Foto: Luisa Gabi/Divulgação
© Lexus Eastbourne Open/Divulgação

A brasileira Luisa Stefani está nas oitavas de final do Torneio de Wimbledon nas duplas. Neste sábado (4), a parceria da paulista, sétima do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (terceira), venceu as norte-americanas Caroline Dolehide (67ª) e Alycia Parks (207ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 32 minutos de partida.

Luisa e Dabrowski chegaram embaladas a Wimbledon, um dos quatro principais torneios do tênis mundial, os Grand Slams. Elas atingiram ao menos as semifinais em sete competições este ano, além de conquistarem três títulos. O mais recente no WTA 250 de Eastbourne (Reino Unido), que também é disputado em piso de grama.

O próximo compromisso da dupla no All England Club, em Londres (Reino Unido), será contra a australiana Storm Hunter (20ª) e a norte-americana Caty McNally (46ª). O jogo ainda será marcado e vale vaga nas quartas de final.

Se avançar, a brasileira iguala a melhor campanha em Wimbledon nas duplas femininas, repetindo 2023 (com a francesa Caroline Garcia) e 2025 (ao lado da húngara Tímea Babos). No ano passado, a paulista ainda foi vice-campeã nas duplas mistas, tendo como parceiro o britânico Joe Salisbury.

Quem não teve o mesmo destino de Luisa foi Fernando Romboli. O carioca, número 83 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), despediu-se neste sábado da chave de duplas masculinas. Ele e o australiano John-Patrick Smith (60º) caíram para o argentino Guido Andreozzi (16º) e o francês Manuel Guinard (17º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-2), após uma hora e 32 minutos de disputa.

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Edição:
Juliana Andrade
Tênis Luisa Stefani Torneio de Wimbledon
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