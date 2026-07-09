logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Luisa Stefani busca vaga na final de duplas femininas em Wimbledon

Paulista e canadense Dabrowski miram 1ª decisão de Grand Slam juntas
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 09/07/2026 - 15:20
São Paulo
Dupla de Luisa Stefani avança às semifinais de Wimbledon - tênis - em 08/07/2026
© AELTC/Edward Whitaker/Direitos Reservados

A brasileira Luisa Stefani disputa nesta sexta-feira (10), a partir das 9h (horário de Brasília), um lugar na final de duplas femininas do Torneio de Wimbledon, um dos quatro maiores do tênis mundial, os Grand Slams. A paulista, número 7 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (3ª), encara a parceria da japonesa Shuko Aoyama (29ª) com a taiwanesa En-Shuo Liang (31ª) a partir de 9h (horário de Brasília).

Luisa e Dabrowski se classificaram às semifinais do Grand Slam de Londres (Reino Unido) na última quarta-feira (8). Elas bateram a tcheca Ana Siskova (74ª) e a polonesa Katarzyna Piter (61ª) por 2 sets a 0, em parciais de 6/1 e 6/2, em 59 minutos de jogo.

Foi o oitavo triunfo consecutivo da parceria na temporada. Em Wimbledon, elas perderam nenhum set e cederam apenas 17 games nas quatro partidas. A média é pouco superior a quatro games por confronto, somente.

"Super feliz de estar na semifinal pela primeira vez aqui de dupla feminina. Foi um jogo super bom da nossa parte, bem controlado. Impusemos bem nosso jogo, [fomos] super agressivas contra as adversárias que não conseguiram seguir nosso ritmo e entrar na partida", disse Luisa, por meio da assessoria de imprensa.

 

Esta é a terceira semifinal de Grand Slam consecutiva de Luisa e Dabrowski. Em 2026, elas também ficaram entre as quatro melhores no Aberto da Austrália e em Roland Garros, mas não foram à final.

Em 2025, a paulista de 28 anos - que completa 29 em agosto - esteve na final de Wimbledon nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury. Foi a primeira vez que uma brasileira alcançou a decisão do torneio desde Maria Esther Bueno em 1967. Na ocasião, eles perderam da parceria do holandês Sem Verbeek com a tcheca Katerina Siniakova.

A presença na semifinal garante a Luisa, na próxima atualização do ranking da WTA, um lugar no top-5. Se perder nesta sexta, ela pelo menos assegura a quinta posição. Mas se for à final, assume a quarta colocação.

"Obviamente [o top-5] é mais um bom passo no caminho certo, mas o ranking agora não importa, o que importa é o nível e jogando jogo a jogo. Indo longe nos torneios, o ranking vai subir de acordo com a performance", avaliou a brasileira, que tem uma medalha de bronze olímpica conquistada em 2021, nos Jogos de Tóquio (Japão), ao lado da também paulista Laura Pigossi.

Relacionadas
Luisa Stefani estreia bem em Wimbledon. Foto: Lexus Eastbourne Open/Divulgação
Luisa Stefani estreia bem em Wimbledon, mas João Fonseca dá adeus
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Carlos Barria
Quartas de final opõem estrelas na Copa do Mundo dos protagonistas
Brasil abre terceira semana da Liga das Nações Feminina de vôlei com vitória por 3 a 1 sobre o Japão - em 08/07/2026
Liga das Nações: Brasil bate anfitrião Japão em abertura de 3ª semana
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani duplas Torneio de Wimbledon semifinais Gabriela Dabrowski grama Londres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uso de Smartphone e celular
Economia Governo endurece regras para publicidade de bets no Brasil
qui, 09/07/2026 - 16:13
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Operação prende presidente do Rio Metrópole por desvio de R$ 86,3 mi
qui, 09/07/2026 - 15:58
futebol de cegos - movimento paralímpico
Esportes Brasil abre ciclo do futebol de cegos com Jogos Parasul-Americanos
qui, 09/07/2026 - 15:56
Dupla de Luisa Stefani avança às semifinais de Wimbledon - tênis - em 08/07/2026
Esportes Luisa Stefani busca vaga na final de duplas femininas em Wimbledon
qui, 09/07/2026 - 15:20
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Enamed: reaberto prazo de recurso de atendimento especializado
qui, 09/07/2026 - 14:16
Bomba de combustível, gasolina, posto
Economia Com nova alta mundial do petróleo, governo mantém desconto na gasolina
qui, 09/07/2026 - 14:13
Ver mais seta para baixo