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Luisa Stefani estreia bem em Wimbledon, mas João Fonseca dá adeus

Após vaga de última hora, Laura Pigossi cai nas duplas femininas
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 03/07/2026 - 14:46
São Paulo
Luisa Stefani estreia bem em Wimbledon. Foto: Lexus Eastbourne Open/Divulgação
© Lexus Eastbourne Open/Divulgação

O Brasil viveu um dia de emoções distintas no Torneio de Wimbledon, um dos quatro principais do tênis mundial, os Grand Slams. Nesta sexta-feira (3), o carioca João Fonseca se despediu da disputa de simples masculina no All England Club, em Londres, no Reino Unido. 

Porém, na chave de duplas femininas, Luisa Stefani estreou com vitória, enquanto a também paulista Laura Pigossi, que herdou uma vaga de última hora, caiu na primeira rodada.

Número 27 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), João foi superado pelo russo Roman Safiullin (132º) por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em 2 horas e 9 minutos de partida. 

O adversário do carioca, que foi o 36º do mundo em 2024, já tinha eliminado o compatriota Andrey Rublev (13º) na estreia. O brasileiro, por sua vez, repete a campanha de 2025, quando também caiu na terceira rodada de Wimbledon.

Luisa, a sétima melhor duplista do mundo pela lista da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) precisaram de 58 minutos para avançarem à segunda rodada do torneio. Elas superaram a parceria da polonesa Alicja Rosolska (1822ª, era 23ª em 2019) com a chilena Alexa Guarachi (844ª, esteve em 11º em 2021) por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

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Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 3, 2026 Brazil's Joao Fonseca in action during his third round match against Russia's Roman Safiullin REUTERS/Marko Djurica
João Fonseca foi superado pelo russo Roman Safiullin - Foto: Reuters/Marko Djurica/Arquivo/Proibida reprodução

"Ótima estreia, super feliz, sempre bom começar ganhando em um Grand Slam. Jogamos bem, sacando e devolvendo bem, sendo pacientes quando não encaixávamos os golpes como gostaríamos. Jogo bem administrado, ótimo para sentir as condições e começar a campanha com o pé direito", disse a paulista, por meio da assessoria de imprensa.

Na próxima fase, Luisa e Dabrowski terão pela frente as norte-americanas Caroline Dolehide (67ª) e Alycia Parks (207ª). O jogo está previsto para sábado (4), ainda sem horário definido pela organização.

A parceria de Laura, número 88 do mundo nas duplas, com a suíça Simona Waltert (125º), foi chamada de última hora para ocupar uma vaga aberta por desistência. 

Elas saíram na frente das ucranianas Anhelina Kalinina (327ª) e Dayana Yastremska (214ª), mas sofreram a virada e perderam por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1, após uma hora e 48 minutos de jogo.

Único brasileiro ainda na briga pelo título nas duplas masculinas em Wimbledon, Fernando Romboli volta à quadra neste sábado. Ao lado do australiano John-Patrick Smith, o carioca terá pela frente o argentino Guido Andreozzi (16º) e o francês Manuel Guinard (17º), pela segunda rodada. 

A partida será a segunda do dia na quadra 5 do All England Club, com previsão de início somente após as 8h (horário de Brasília).

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