logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Morre Franco Baresi, ex-zagueiro da Itália e do Milan, aos 66 anos

Além do título mundial em 1982, jogador faturou 9 títulos pelo clube
Alvise Armellini e Tommy Lund*
Publicado em 31/07/2026 - 14:01
Roma
Franco Baresi durante partida beneficente em Newcastle, Reino Unido, em 2013 11 de setembro de 2013 Action Images / Craig Brough
© Reuters/Craig Brough/proibida reprodução
Reuters

O ex-zagueiro do Milan e da seleção da Itália Franco Baresi, um dos jogadores mais conhecidos da era de ouro do futebol italiano nas décadas de 1980 e 1990, morreu aos 66 anos, informou seu ex-clube nesta sexta-feira.

“Toda a história do AC Milan está de luto após o falecimento de Franco Baresi. Seu exemplo e sua integridade ficarão para sempre gravados no DNA do clube, assim como sua icônica camisa número 6”, afirmou o clube na rede social X.

No ano passado, o Milan, onde Baresi atuava como vice-presidente honorário, informou que ele havia sido submetido a uma cirurgia para remoção de um nódulo pulmonar e que um oncologista havia prescrito um tratamento de recuperação.

Em fevereiro, Baresi foi um dos portadores da tocha olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, aparecendo ao lado do ex-zagueiro da Inter de Milão e da seleção italiana Giuseppe Bergomi, seu rival de longa data em campo.

Baresi é considerado um ícone do Milan, tendo passado toda a sua carreira de 20 anos no clube, conquistando seis títulos da Série A e três troféus europeus de destaque, além de ter sido capitão da equipe por 15 temporadas antes de se aposentar em 1997.

Ao final de sua carreira como jogador, o Milan aposentou sua camisa número 6, tornando-o o primeiro jogador na história do clube a receber essa honra.

Parte dos "invencíveis"

Baresi fez parte da seleção italiana que venceu a Copa do Mundo de 1982 e foi capitão da equipe na final de 1994, que terminou com uma derrota nos pênaltis para o Brasil, com Baresi entre os jogadores que desperdiçaram sua cobrança.

Ele ficou famoso por ter jogado os 120 minutos completos apenas 25 dias após uma cirurgia no joelho.

Sua lealdade ao Milan se consolidou logo no início de sua carreira, pois ele permaneceu no clube durante dois rebaixamentos para a Série B no início da década de 1980 e ajudou a levá-lo de volta à primeira divisão em ambas as ocasiões.

Baresi foi a pedra angular das defesas do Milan e da Itália por quase duas décadas, atuando como capitão do clube da Série A durante o período de maior sucesso de sua história e disputando 81 partidas pela seleção nacional.

Em uma época dominada por zagueiros físicos, Baresi se destacou por sua visão de jogo, redefinindo a função de líbero ao combinar autoridade defensiva com a capacidade de lançar ataques a partir da retaguarda.

Ele comandou a célebre defesa do Milan, que contava com Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti, ajudando a aperfeiçoar a linha defensiva alta e a linha de impedimento que sustentaram a sequência de 58 jogos sem derrota do clube na Série A e renderam à equipe de Fabio Capello o apelido de “Gli Invincibili” (Os Invencíveis).

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, liderou as homenagens com uma mensagem no X, na qual elogiou Baresi como “não apenas um dos maiores campeões da história do esporte (italiano), mas também um exemplo de lealdade, seriedade e dedicação”.

Maldini reconheceu que seu ex-capitão inspirou sua própria carreira brilhante: “Você me protegeu quando eu era criança, me guiou quando eu era jovem e me inspirou quando me tornei adulto. Você foi o maior jogador de futebol com quem tive a honra de jogar.”

Inter de Milão, Juventus, Roma, Napoli e outros clubes italianos também expressaram suas condolências, assim como o Real Madrid, da Espanha, que homenageou “uma das maiores lendas do AC Milan, do futebol italiano e do futebol mundial”.

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FICG), Giovanni Malago, elogiou Baresi pela “escolha romântica” de permanecer fiel ao Milan ao longo de toda a sua carreira, “o que, com toda a razão, fez com que ele conquistasse o coração dos torcedores e de milhões de italianos”.

“Vamos homenageá-lo como ele merece durante os próximos jogos da seleção nacional, a mesma seleção pela qual ele sempre demonstrou uma dedicação excepcional, tornando-se um de seus símbolos mais gloriosos”, disse Malago.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Apresentação de Casemiro no Inter Miami 30 de julho de 2026 Sam Navarro-Imagn Images
Contratado pelo Inter Miami, Casemiro diz que segue disposto a vencer
Logo da Uefa na sede da entidade em Nyon, na Suíça 10 de outubro de 2023 REUTERS/Denis Balibouse
Uefa aprova boicote à Copa após plano da Fifa de vender participações
Sampaio Basquete x Unimed Campinas. 25/07/2026. Fotos: João Marcos/ LBF
TV Brasil exibe nesta sexta jogo Unimed Campinas X Sampaio Basquete
Franco Baresi Itália milan Capitão Zagueiro Copa do Mundo 1982 Pênaltis 1994
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campos de arroz secos aguardam as chuvas, enquanto uma monção fraca atrasa o plantio de mudas de arroz pelos agricultores nos arredores de Katmandu, Nepal 29 de junho de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar/Proibida reprodução
Meio Ambiente Agência da ONU alerta que forte El Niño deve se intensificar em agosto
sex, 31/07/2026 - 15:32
Migrants from Morocco arrive at the Spanish border, in Ceuta, Spain, July 31, 2026, as migrants cross into Ceuta by sea and land. REUTERS/Fabian Bimmer TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CHANGES SLUG
Internacional Reino Unido oferece ajuda à Espanha diante de crise migratória
sex, 31/07/2026 - 15:05
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Educação Enade 2026: divulgada resposta a pedido de atendimento especializado
sex, 31/07/2026 - 14:53
Festival de gastronomia em São Paulo, no estacionamento do estádio do Pacaembu . Foto: Divulgação/Cola em Sampa
Geral Festival gastronômico leva culinária de 60 países a SP neste sábado
sex, 31/07/2026 - 14:30
Fumaça envolve partes da capital da Grécia enquanto incêndio florestal se alasta nas proximidades de Atenas 31 de julho de 2026 REUTERS/Louiza Vradi
Internacional Incêndios florestais diminuem perto de Bordeaux e Madri
sex, 31/07/2026 - 14:27
People waddle through water to enter Spain, and in the background people who just entered Spain return back to Morocco, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca REFILE - CHANGES SLUG
Internacional Mortos durante entrada em massa em Ceuta, na Espanha, chega a 57
sex, 31/07/2026 - 14:25
Ver mais seta para baixo