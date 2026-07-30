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Esportes

Neymar, Casemiro e Danilo não estão em plano da seleção, diz Ancelotti

Técnico afirmou que 1º objetivo do time é lutar pela Copa América 2028
Chiranjit Ojha*
Publicado em 30/07/2026 - 14:39
Bengaluru (Índia)
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026 5 de julho de 2026 REUTERS/Mike Segar
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução
Reuters

Neymar, Casemiro e Danilo não farão mais parte dos planos da seleção brasileira, que busca montar um elenco mais jovem para a Copa América de 2028, afirmou o técnico Carlo Ancelotti ao Globo Esporte (GE).

Neymar, de 34 anos, se aposentou da seleção após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo com uma derrota para a Noruega nas oitavas de final. O meio-campista Casemiro, de 34 anos, e o zagueiro Danilo, de 35, ainda não anunciaram suas aposentadorias da seleção.

“Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos”, disse Ancelotti em entrevista publicada na quarta-feira (30).

“Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028.”

O Brasil, que enfrentará a Austrália em dois amistosos em setembro, chegou às semifinais da Copa do Mundo apenas uma vez desde seu quinto título mundial conquistado em 2002. O país não vence a Copa América desde 2019.

“Não vou dizer que vou mudar todos os 26. Vamos manter alguns jogadores importantes, que podem seguir com a linha de trabalho, como o Marquinhos, para dizer um nome”, disse o italiano, que assumiu o cargo de técnico da seleção brasileira em junho de 2025.

“Acho que é importante que fique para dar um sinal de continuidade ao trabalho. Mas a ideia é mudar, botar uma nova geração.”

Ancelotti foi procurado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para assumir o cargo de técnico da Itália.

“Simplesmente teve contato da federação, mas não é um problema de contrato, é de compromisso”, disse Ancelotti.

“Eu tenho compromisso com o Brasil não por ter assinado o contrato. Tenho compromisso pelo ano que passei aqui, fui muito bem recebido e não quero cortar esse compromisso.”

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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