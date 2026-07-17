No ex-bairro de Yamal, final da Copa contra Messi é motivo de orgulho

Ele cresceu em Rocafonda, área popular nos arredores de Barcelona

O campo onde o atacante espanhol Lamine Yamal aprimorou suas habilidades em um bairro popular e multiétnico nos arredores de Barcelona estava repleto de vida na quinta-feira (16), enquanto os moradores aguardam com orgulho a final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi.

“Agora que chegou o momento em que os dois vão jogar um contra o outro, é incrível”, disse Keba, um morador senegalês de 18 anos, referindo-se à conhecida admiração do atacante do Barcelona Yamal por Messi.

Messi, de 39 anos, viveu os anos de auge de sua carreira no Barcelona, tendo passado pela base do clube, e uma foto que viralizou, mostrando o argentino com o pequeno Lamine Yamal — hoje com 19 anos —, capturou a imaginação das pessoas antes da final de domingo em Nova Jersey.

Enquanto crianças de famílias imigrantes brincavam em um campo atrás de um mural com o rosto de Lamine Yamal no bairro de Rocafonda, na cidade litorânea de Mataró, sua avó, Fátima Nasraoui, e seu primo Rayan, de 15 anos, observavam de um banco próximo.

“Quero que a Espanha vença”, disse ela, acrescentando que gritará bem alto se ele marcar um gol.

“Para mim, Lamine significa muitas coisas boas, mas, acima de tudo, ele é como um irmão, porque crescemos juntos”, afirmou o primo do atacante.

Lamine Yamal, que nasceu na Espanha, filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, nunca esqueceu suas raízes. Ao longo de sua carreira, ele tem homenageado Rocafonda com seu gesto característico de “304” com as mãos após marcar gols — uma referência ao código postal do bairro.

Durante a Copa do Mundo, ele usou uma faixa na cabeça com a palavra “Rocafonda”, colocou as bandeiras dos países de origem de seus pais nas chuteiras e afirmou que o futebol é um exemplo de integração racial e social.

Reportagem adicional de Joan Faus

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