Norris ganha GP da Hungria, a 1ª vitória da McLaren na temporada de F1

O campeão de Fórmula 1 Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Hungria neste domingo (26), conquistando a primeira vitória da McLaren na temporada, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, ampliou liderança no campeonato para 50 pontos.

Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar, com Antonelli em terceiro, depois que uma provável dobradinha da McLaren foi por água abaixo quando Oscar Piastri parou na pista devido a uma falha mecânica a 14 voltas do final no Hungaroring.

Lewis Hamilton, da Ferrari, o rival mais próximo de Antonelli na disputa pelo título, terminou em quarto lugar na pista, mas caiu para o quinto lugar, atrás de seu companheiro de equipe Charles Leclerc, após receber uma penalidade de cinco segundos após a corrida por excesso de velocidade no pit lane.

“Meu ritmo hoje foi provavelmente um dos melhores que já tive”, disse Norris. “O carro estava maravilhoso de pilotar e me senti muito confiante, então foi uma ótima corrida. Estou simplesmente feliz por estar de volta e ver o número um novamente.”

Russel em sétimo

George Russell, da Mercedes, terminou em sétimo, após uma largada desastrosa que o fez cair para a 19ª posição, e permaneceu em terceiro no quadro geral, mas 59 pontos atrás de seu companheiro de equipe italiano de 19 anos.

A vitória partindo da pole position foi a 12ª de Norris e a segunda consecutiva na Hungria, mas poderia ter sido o dia de Piastri, já que o australiano assumiu a liderança na primeira volta, partindo da terceira posição no grid de largada.

Suas chances sofreram então um golpe literal quando uma colisão com a Williams de Carlos Sainz, que estava na parte de trás do pelotão, o atrasou o suficiente para permitir que Norris — que havia permanecido na pista por mais tempo antes de uma segunda troca de pneus — fizesse seu pit stop e saísse na frente.

O abandono de Piastri acionou um safety car virtual, com Norris e os pilotos da Ferrari entrando nos boxes, enquanto Verstappen e Antonelli permaneceram na pista.

“Não esperava subir ao pódio hoje. Mas trabalhamos duro para isso”, disse Verstappen, que perdeu a posição para Hamilton após a primeira parada nos boxes, mas recuperou o lugar com uma ultrapassagem ousada uma volta depois.

“Vi a oportunidade. Era a minha única chance. Simplesmente fui em frente. Estamos bem nas frenagens, o que ajudou, mas estava tudo sob controle”, disse o tetracampeão mundial.

Antonelli havia largado em sétimo após uma penalidade de três posições no grid, mas concluiu um dia de minimização de danos melhor do que se poderia esperar.

“Foi muito difícil ultrapassar, então tivemos que fazer algo com a estratégia”, disse o italiano. “Inicialmente, tentamos fazer uma única parada, mas então me disseram que o pneu estava no limite, então paramos.

“Com o Safety Car Virtual, as duas Ferraris entraram nos boxes. Eu sabia que seria muito difícil porque eu estava com pneus duros e eles com macios, mas, felizmente, conseguimos mantê-los atrás de nós.”

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