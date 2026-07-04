Orgulhoso, técnico de Cabo Verde se despede da Copa com gosto amargo

Seleção africana levou o jogo contra a Argentina para a prorrogação

MIAMI, 3 de julho (Reuters) - O técnico de Cabo Verde, Bubista, sentiu um enorme orgulho da sua equipe depois que ela levou a tricampeã mundial Argentina ao limite antes de perder uma emocionante partida de 16 avos de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3).

A seleção africana, que ocupa a 67ª posição no ranking da Fifa, foi a grande surpresa em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, empatando com os ex-campeões Espanha e Uruguai na fase de grupos antes de ser derrotada por 3 x 2 na prorrogação contra a atual detentora do título.

O ex-zagueiro Bubista foi o arquiteto do projeto e considerou que a reação à derrota por parte dos seus jogadores — a maioria dos quais não atua em ligas de elite — demonstrou o quanto eles evoluíram.

“O clima no vestiário é de tristeza”, disse aos repórteres. “Estamos tristes, é claro, estamos tristes porque estamos saindo da competição e porque chegamos tão perto, tão perto mesmo."

“Mesmo estando tristes, os jogadores se abraçavam, choravam. Isso faz parte do amadurecimento. Isso nos ajuda a crescer e também mostra que a equipe tem alma.”

Bubista disse que o fato de Cabo Verde ter se mantido na partida durante os 120 minutos completos contra uma grande equipe nesta sexta-feira foi um enorme motivo de orgulho.

“Sinto orgulho dos meus jogadores e do que eles fizeram. Eles o fizeram com dignidade e coragem”, acrescentou.

“Acho que a Argentina mostrou por que é campeã mundial. Acho que posso dizer que nossa equipe mostrou o quanto estava disposta a disputar essa partida."

“Não acho que qualquer outra equipe teria conseguido marcar dois gols contra a Argentina e levar a partida para a prorrogação. Acho que isso mostra o caráter da nossa equipe, o quanto ela é habilidosa."

“Eles fizeram isso com coragem e nunca perdemos nossa identidade.”

Bubista afirmou ao longo do torneio que a primeira participação de Cabo Verde na Copa do Mundo não se resumia apenas ao futebol, mas também ao espírito daquela nação insular.

“Mais do que apenas jogar, tratava-se de mostrar ao mundo nossa identidade”, afirmou.

“A nossa foi uma equipe que, durante todo o torneio, enquanto estivemos aqui, quis jogar e quis jogar contra as melhores seleções do mundo."

“Jogamos de forma justa e nos mantivemos em pé de igualdade com nossos adversários."

"Acho que todos deveriam agradecer aos jogadores pela campanha que fizeram porque eles mostraram o que nosso pequeno país representa."