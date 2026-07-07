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Esportes

Parreira permanece internado na UTI com quadro de infecção pulmonar

Ex-técnico da seleção está sedado e respira com a ajuda de aparelhos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Carlos Alberto Parreira participa de entrevista na Granja Comary (Leo Correa/AP/Direitos Reservados)
© Leo Correa/AP/Direitos Reservados

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra. O campeão mundial  na Copa de 1994, nos Estados Unidos, tem diagnóstico de inflamação pulmonar.  Na semana passada, foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal.

O professor de educação física apresentou quadro infeccioso pulmonar, com repercussão na função renal. Por causa dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com o auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

O paciente está internado desde o dia 16 de junho e vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo.

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