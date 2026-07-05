logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio

Tijuca, Centro e Copacabana estão entre principais locais de torcida
Cristina Índio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/07/2026 - 14:41
Rio de Janeiro
Torcedores comemoram gols do Brasil contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2022, no Fifa Fan Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A segurança dos torcedores do Rio de Janeiro durante o jogo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo, neste domingo (5), no estádio de Nova Jersey, conta com forte esquema policial e tecnológico.

De acordo com o governo do estado, os principais pontos de maior número de policiais são a Grande Tijuca, na zona norte; no Centro da cidade; e na Praia de Copacabana, na zona sul.

Na Grande Tijuca estarão mais de 240 policiais militares do 6º  Batalhão da Polícia Militar, de unidades do Comando de Operações Especiais e do Comando de Policiamento Especializado. Esses agentes vão reforçar o policiamento nos eventos organizados nas ruas Jorge Rudge, Pereira Nunes e Zulmira, além do tradicional Alzirão, na rua Alzira Brandão, nos bairros de Vila Isabel e Tijuca. Esses locais costumam concentrar grande número de torcedores até mesmo após o fim das partidas, incluindo apresentações de grupos de pagode.

Já em Copacabana, a segurança das pessoas que vão assistir ao jogo transmitido na Fan Fest, na orla da praia, na altura da Avenida Princesa Isabel, será garantida por mais de 200 policiais militares. Lá, o policiamento reforçado conta ainda com mais de 20 viaturas incluindo patrulhamento com motocicletas.

Fora da capital, o planejamento da Secretaria de Estado de Polícia Militar inclui as unidades operacionais e especializadas em municípios da Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Costa Verde.

Relacionadas
Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória na Copa do Mundo 2026
Brasil mira fim de tabus contra Noruega e europeus em Copas do Mundo
Técnico Ancelotti durante treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
Ancelotti dá pista de Martinelli para vaga de Paquetá contra Noruega
Edição:
Aline Leal
Copa do Mundo 2026 Copa do Mundo Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/07/2026 – Ações da Lei Seca durante o jogo da seleção. Foto: Magno Segllia/Divulgação
Geral Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil
dom, 05/07/2026 - 15:03
Torcedores comemoram gols do Brasil contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2022, no Fifa Fan Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro
Esportes PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio
dom, 05/07/2026 - 14:41
Foto do falecido líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã 29 de maio de 2026 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS
Internacional Mojtaba Khamenei, novo líder iraniano, não vai a funeral de seu pai
dom, 05/07/2026 - 14:39
New York Police Department officers gather after alleged gunfire was heard in Times Square, in New York City, U.S., June 18, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Andrew Hofstetter
Internacional Ao menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas em NY
dom, 05/07/2026 - 14:07
Brasília (DF), 05/07/2026 – Conferência Internacional de Bandas Sinfônicas. Foto: Karoline Lamblet/Divulgação
Cultura Concerto de banda em igreja no Rio chama atenção para encontro mundial
dom, 05/07/2026 - 13:23
Apresentação do grupo Nova Orquestra, durante o Prêmio Rádio MEC 2022, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro
Cultura Rio de Janeiro sedia encontro mundial de bandas sinfônicas em julho
dom, 05/07/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo