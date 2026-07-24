logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Quartas da Copa do Brasil Feminina terá clássico carioca Fla x Flu

Duelos de ida e volta ocorrerão nas semanas de 5 e 19 de agosto
Agência Brasil
Publicado em 24/07/2026 - 15:48
Rio de Janeiro
copa_do_brasil_fem_quartas_de_final_2026 Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados

Os confrontos de quarta de final da Copa do Brasil Feminina já estão definidos. Entre os duelos sorteados nesta sexta-feira (24) na sede da CBF no Rio de Janeiro está o clássico carioca Flamengo x Fluminense. Outro duelo regional será entre Ferroviária e Bragantino. Os demais embates serão Internacional x Atlético-MG e Bahia x São Paulo. 

A fase de quartas é a primeira com jogos de ida e volta. As partidas estão programadas para as semanas de 5 e 19 de agosto. Se houver empate no placar agregado, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.

Além dos duelos, também foram sorteados hoje os mandos de campo. Flamengo, Ferroviária, Internacional e Bahia serão mandantes nos jogos da volta.

A Copa do Brasil teve início em abril com 66 times. O torneio é dividido em sete fases, com premiações em cada uma delas. Os clubes que avançarem às semifinais serão contemplados com R$ 140 mil cada. Na sequência, os classificados à final levarão R$ 200 mil. A premiação para o campeão será de R$ 1,1 milhão e vice receberá R$ 550 mil.

Quartas de final*

Flamengo x Fluminense

Ferroviária x Bragantino

Internacional x Atlético-MG

Bahia x São Paulo

* Clubes à direita serão os mandantes no jogo da volta

Relacionadas
últimos confrontos do Sampaio Basquete e Unimed Campinas na final. Foto: Acervo LBF
TV Brasil transmite 1ª final entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas
Novo técnico da seleção da Alemanha, Juergen Klopp, durante entrevista coletiva em Frankfurt 24 de julho de 2026 REUTERS/Heiko Becker
Alemanha nomeia Klopp como técnico da seleção após decepção na Copa
China surpreende Estados Unidos com vitória de virada por 3 sets a 2 e avança às semifinais da Liga das Nações de volêi feminino, em 23/07/2026
China surpreende EUA e vai à semi da Liga das Nações de vôlei feminino
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa do Brasil Feminina Sorteio CBF quartas de final ida e volta Mandante Fla x Flu Clássico Carioca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
copa_do_brasil_fem_quartas_de_final_2026 Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados
Esportes Quartas da Copa do Brasil Feminina terá clássico carioca Fla x Flu
sex, 24/07/2026 - 15:48
Câmara dos EUA aprova projeto de lei para forçar ByteDance a vender TikTok ou sofrer proibição. Foto: Solen Feyissa/Flickr
Direitos Humanos TikTok é acusado de violar regras da UE sobre segurança de crianças
sex, 24/07/2026 - 15:30
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Governo desbloqueia R$ 5,7 bi do Orçamento de 2026
sex, 24/07/2026 - 15:28
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Meio Ambiente Redução do desmatamento contrasta com argumentos dos EUA para tarifaço
sex, 24/07/2026 - 14:48
Palestinian children play on a street, in Nuseirat, central Gaza Strip, July 15, 2026. REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Programa Mundial de Alimentos alerta para mais cortes em ajuda a Gaza
sex, 24/07/2026 - 14:30
Bombeiros combatem incêndio na região espanhola de Ávila 29/07/2025 REUTERS/Juan Medina
Internacional Incêndios florestais: Espanha declara estado de emergência nacional
sex, 24/07/2026 - 13:59
Ver mais seta para baixo