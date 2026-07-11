Sábado de Copa do Mundo tem duelo de artilheiros e Messi em campo

Haaland x Kane de um lado; do outro, Argentina pega a Suíça

De um lado da chave, França e Espanha; de outro uma incógnita. A dúvida será tirada neste sábado (11), com os dois últimos jogos da fase de quartas-de-final da Copa do Mundo de 2026.

A atual campeã, Argentina, enfrenta a Suíça; enquanto noruegueses e ingleses duelam pela outra vaga na semifinal.

Duelo de centroavantes

Dois dos principais centroavantes do futebol mundial se enfrentam neste sábado. Haaland, pela Noruega, e Harry Kane, pela Inglaterra, prometem dar trabalho às defesas. As duas seleções jogam às 18h (horário de Brasília), em Miami.

Algoz do Brasil nas oitavas-de-final, Haaland é o típico atacante camisa 9. Alto e forte, com boa presença de área e exímio finalizador.

Os mesmos adjetivos podem ser dispensados a Harry Kane. A maior esperança de gols dos ingleses há anos, ele tem em seus ombros a responsabilidade de tirar seu país de uma fila de seis décadas. Desde 1966 que a Inglaterra não sabe o que é ganhar uma Copa do Mundo.

Para ter noção da importância dos dois para suas seleções, basta ver a artilharia da Copa. Haaland tem 7 gols e é o vice-artilheiro até o momento. Logo atrás, vem Kane, com 6 gols.

Mas os dois times não têm estrelas solitárias. Do lado norueguês, o meia Odegaard e o atacante Antonio Nusa podem desequilibrar caso tenham espaço para jogar. Já a torcida inglesa conta com um bom desempenho do meia Bellingham e do atacante Saka para chegar à semifinal.

VARgentina?

O termo provocativo foi cunhado por torcedores nas redes sociais após algumas decisões bastante discutíveis a favor dos atuais campeões mundiais. A Argentina não tem jogado bem nas partidas eliminatórias. Contra Cabo Verde e Egito, foram vitórias suadas, conquistadas nos últimos minutos.

Contra os egípcios, a classificação veio com polêmica. O Egito teve um gol anulado e a Argentina, por sua vez, teve um gol validado em uma jogada parecida com a invalidada pela arbitragem no gol egípcio. Com erro de arbitragem ou não, os atuais campeões transformaram um 2 a 0 contra em um 3 a 2 a favor e jogam hoje.

A Argentina conta, sempre, com a estrela de Lionel Messi para brilhar. O grande garoto-propaganda desta Copa, Messi, que atualmente mora e joga em Miami, nos Estados Unidos, já tem 8 gols no torneio. Ele divide a artilharia com Mbappé, da França.

A Suíça entra em campo com uma missão indigesta, parar os atuais campeões mundiais. Os suíços, no entanto, têm mostrado resiliência ao longo do torneio e já fazem história. Igualaram o melhor desempenho do país em Copas. A última vez que tinha ido tão longe, havia sido em 1954, quando eram os anfitriões do torneio.

Para chegar às quartas-de-final, os Suíços eliminaram a Colômbia nos pênaltis e interromperam uma série de bons jogos dos Cafeteros. Se os suíços não têm um futebol exuberante, compensam com incansável resiliência e uma defesa forte. Sofreram apenas 3 gols, todos na fase de grupos.

Se vencerem os atuais campeões, voltam para Berna como heróis. Não importa o que aconteça depois.

Jogos deste sábado, 11 de julho