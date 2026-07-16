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Esportes

Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial

Competição distribuirá 6 vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028
Agência Brasil
Publicado em 16/07/2026 - 17:36
Rio de Janeiro
Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Rhythmic - Group All-Around - Qualification - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Team Brazil in action with clubs and hoops REUTERS/Mike Blake
© MIKE BLAKE

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBF) definiu nesta quinta-feira (16) a lista de convocadas para o Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt (Alemanha), que distribuirá seis vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028 (LA28) – metade delas destinada à disputa de conjunto e o restante à competição individual. A Amarelinha chega embalada ao evento, após bons resultados no primeiro semestre deste ano. O Mundial ocorrerá de 12 a 16 de agosto.

 A técnica Camila Ferezin manteve boa parte do time que arrematou ouro e prata na etapa da Copa do Mundo de Milão Itália), no último fim de semana. Entre as convocadas estão Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Nicole Pírcio e Sofia Madeira Pereira. Confira a lista completa ao fim do texto.

Na competição individual, o Brasil será representado pelas ginastas Bárbara Domingos (Babi), Geovanna Santos da Silva (Jojô) e Maria Eduarda Alexandre. Em junho, o Brasil faturou oito medalhas no Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro, sendo três delas de ouro. Jojô foi campeã no arco e na fita, e Babi nas maças.

Na edição do Mundial do ano passado, também no Rio, o conjunto brasileiro amealhou duas pratas.

Convocadas

CONJUNTO

Julia Kurunczi (UNOPAR-PR)

Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL)

Maria Paula Caminha (GORBA-BA)

Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR)

Nicole Pírcio (UNOPAR-PR)

Sofia Madeira (INCESP-ES)

Reservas: Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG)

Treinadora: Camila Ferezin Resende

Assistentes técnicas: Bruna Rosa e Reni Karachomakova

INDIVIDUAL

Barbara Domingos (AGIR-PR)

Geovanna Santos da Silva (INCESP-ES)

Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR)

Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Mundial de Ginástica Rítimica conjunto brasileiro disputa individual Geovanna Santos da Silva Maria Eduarda Alexandre Bárbara Domingos  Frankfurt
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