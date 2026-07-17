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Esportes

Seleção feminina perde e fica com o vice no Mundial de Vôlei Sentado

Campeãs da edição passada, brasileiras garantiram vaga à Paralimpíada
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/07/2026 - 18:41
São Paulo
Hanghzou (China), 17/07/2026 - Seleção brasileira feminina perde para os Estados Unidos e fica com o vice no Mundial de vôlei sentado. Foto: World ParaVolley/Divulgação
© World Paravolley/Divulgação

Não deu para a seleção brasileira feminina na final do Campeonato Mundial de Vôlei Sentado, em Hanghzou, na China. Nesta sexta-feira (17), o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/20, 24/26 e 25/10.

Vice-campeãs por três ocasiões seguidas (2010, 2014 e 2018), as norte-americanas conquistaram o mundial pela primeira vez. As brasileiras, que chegaram à final sem ter perdido nenhum set, eram justamente as atuais campeãs. 

Na edição anterior, há quatro anos, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, o Brasil evitou que as rivais alcançassem a decisão pela quarta vez seguida, eliminando-as nas semifinais.

Apesar da derrota, as brasileiras se despediram da China classificadas para a  Paralimpíada de Los Angeles, em 2028. Como os Estados Unidos têm lugar garantido nos Jogos como país-sede, a outra vaga paralímpica do mundial foi destinada ao terceiro colocado. No caso, às anfitriãs chinesas, que bateram o Canadá, na disputa do bronze, por 3 a 0 (25/13, 25/15 e 25/14).

Entre os homens, também nesta sexta-feira, o Brasil foi superado pelo Cazaquistão por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 23/25, 22/25, 25/23 e 10/15, no duelo valendo o terceiro lugar do mundial. 

Após três edições consecutivas no top-3, com um vice-campeonato em 2014 e dois bronzes em 2018 e 2022, os brasileiros ficaram fora do pódio na competição.

Pela nona vez, a terceira seguida, o título masculino ficou com o Irã. Na reedição de quatro das últimas cinco finais, os asiáticos derrotaram a Bósnia e Herzegovina por 3 a 1 (25/21, 25/20, 20/25 e 25/16). 

Ambos se garantiram em Los Angeles. Na Paralimpíada anterior, em Paris, na França, os dois fizeram a decisão e os iranianos também ganharam. Foi o oitavo ouro do país na modalidade.

A seleção masculina terá mais uma oportunidade de classificação no Campeonato Pan-Americano, a ser disputado em 2027, em local e data ainda a serem definidos. 

O Brasil terá de ser o campeão para ficar com a vaga sem depender de uma repescagem internacional, em 2028.

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