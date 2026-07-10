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Esportes

Stefani avança pela 1ª vez à final de duplas femininas de Wimbledon

Tenista mira 1º título de Grand Slam de uma brasileira desde 1968
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 10/07/2026 - 15:17
São Paulo
Dupla de Luisa Stefani com Gabriela Dabrowski avança à final do Torneio de Wimbledon - em 10/07/2026
©  Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A paulistana Luisa Stefani está na final de Wimbledon nas duplas femininas. Nesta sexta-feira (10), ela e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa En-Shuo Liang por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e sete minutos de jogo.

A final será neste domingo (12), a partir de 9h (horário de Brasília). As adversárias serão conhecidas ainda nesta sexta, no confronto entre as chinesas Xinyu Jiang (41ª) e Yifan Xu (50ª) contra a parceria da francesa Kristina Mladenovic (32ª) com Hanyu Guo (22ª), também da China.

É a primeira vez que Luisa chega à decisão do Grand Slam - como são conhecidos os quatro principais torneios do tênis mundial - no feminino. No ano passado, ela foi à final da competição disputada no All England Club, em Londres (Reino Unido), nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury, mas o título ficou com o holandês Sem Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova.

Com a vaga na final, a brasileira garante o quarto lugar do ranking da WTA na próxima atualização da lista. Dabrowski mantém a terceira posição, mas se aproxima da norte-americana Taylor Townsend, segunda colocada.

A partida desta sexta foi a mais complicada que Luisa e Dabrowski encararam até o momento. Ainda assim, a dupla foi soberana, principalmente, na hora de sacar. Elas cederam apenas cinco pontos às adversárias, durante todo o jogo, quando tiveram o saque a favor. Não à toa, atingiram o nono triunfo consecutivo na temporada.

Desde o título de Maria Esther Bueno no US Open de 1968, nas duplas, ao lado da australiana Margaret Court, o Brasil não tem uma campeã de Grand Slam em disputas femininas. Quem chegou mais perto foi a também paulistana Beatriz Haddad Maia, em 2022, no Aberto da Austrália. Ela ficou com o vice, tendo como parceira a cazaque Anna Danilina.

"Grande jogo da nossa parte, sacamos muito bem do começo ao fim. Nos games de devolução no final de cada set, conseguimos colocar pressão para quebrar o serviço e fechar em dois sets. Mais um ótimo jogo, mais uma ótima performance e experiência aqui em Wimbledon. Minha primeira vez na quadra 1 [do All England Club], uma quadra super linda e especial de jogar", celebrou Luisa, via assessoria de imprensa.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani duplas mistas final Grand Slam grama Maria Esther Bueno Tênis
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