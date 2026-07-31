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TV Brasil exibe nesta sexta jogo Unimed Campinas X Sampaio Basquete

Terceiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino começa 20h45
EBC
Publicado em 31/07/2026 - 09:58
Brasília
Sampaio Basquete x Unimed Campinas. 25/07/2026. Fotos: João Marcos/ LBF
© João Marcos/ LBF

A TV Brasil transmite nesta sexta-feira (31), às 20h45, o jogo 3 da final da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026 entre Unimed Campinas e Sampaio Basquete.

Após vencer o segundo confronto por 70 a 52 no último domingo e abrir 2 a 0 no playoff, a equipe maranhense entra em quadra a uma vitória de conquistar o tetracampeonato. 

Desta vez o duelo muda de endereço e a equipe paulista joga com o apoio de sua torcida no Tênis Clube de Campinas, no interior de São Paulo, precisando da vitória a todo custo para se manter viva na competição e evitar o encerramento da série.

Já o Sampaio Basquete busca um triunfo fora de casa para fechar o confronto e comemorar o tetracampeonato da competição. 

Entenda os playoffs da LBF       

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:       

  • Quartas de Final: disputadas em séries de melhor de três jogos;
  • Semifinais: seguem a mesma estrutura de melhor de três;
  • Fase Final: temporada é decidida em melhor de cinco partidas.

A tela do esporte feminino        

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.        

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.        

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados.

Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.        

Ao vivo e on demand   

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Edição:
Denise Griesinger
basquete Liga de Basquete Feminino Unimed Campinas sampaio basquete
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