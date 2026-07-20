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Esportes

TV Brasil exibe semifinal da LBF entre Sampaio Basquete e Cerrado BRB

Jogo decisivo vai ao ar às 20h45
EBC
Publicado em 20/07/2026 - 17:23
Brasília

O Cerrado BRB venceu o Sampaio Basquete fora de casa no jogo 2 das semifinais da Liga de Basquete Feminino 2026 (LBF) e deixou tudo em aberto na disputa pela vaga na grande decisão.

A TV Brasil exibe, ao vivo, todas as emoções do terceiro e decisivo jogo da série nesta segunda-feira (20), a partir das 20h45, direto do Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA). 

Após a vitória do Sampaio na partida de abertura e a reação do time candango no segundo confronto, a série semifinal está empatada em 1 a 1. Quem vencer o duelo desta noite carimba o passaporte para a grande final do torneio nacional. 

Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Sampaio Basquete conta com a vantagem de jogar perto de sua torcida em São Luís. Caso vença, a equipe maranhense chegará à decisão da liga pela quinta vez consecutiva. Já o Cerrado BRB tenta surpreender novamente fora de casa para alcançar uma vaga inédita na final. 

Do outro lado da chave, a semifinal já está resolvida: com duas vitórias sobre o Sesi Araraquara, o Unimed Campinas garantiu seu lugar na decisão. A equipe paulista aguarda o duelo desta noite para conhecer sua adversária na grande final. 

Entenda os Playoffs da LBF    

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:    

  • Quartas de Final: Disputadas em séries de melhor de três jogos.
  • Semifinais: Seguem a mesma estrutura de melhor de três.
  • Fase Final: A temporada é decidida em melhor de cinco partidas.    

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.     

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.     

Ao vivo e on demand     

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Clique aqui e saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.          

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Edição:
Denise Griesinger
Liga de Basquete Feminino Cerrado BRB sampaio basquete TV Brasil
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