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TV Brasil transmite 1ª final entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas

Jogo da Liga de Basquete Feminino será neste sábado, às 10h45
EBC
Publicado em 24/07/2026 - 07:47
Brasília
últimos confrontos do Sampaio Basquete e Unimed Campinas na final. Foto: Acervo LBF
© Acervo LBF

A TV Brasil transmite neste sábado (25), a partir das 10h45, a primeira partida da final da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026, entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas Basquete. O confronto de abertura da série melhor de cinco será em São Luís, no Ginásio Costa Rodrigues.

Por ter conquistado a melhor campanha durante a primeira fase do torneio, a equipe de São Luís garantiu a vantagem de ser mandante (sediar) em até três jogos da decisão. 

O Sampaio Basquete assegurou sua classificação para a decisão ao derrotar o Cerrado BRB por 61 a 46 no jogo 3 da semifinal, fechando a série em 2 a 1. Esta será a quinta final consecutiva da equipe na LBF, e a oitava no total.

O Unimed Campinas Basquete garantiu vaga ao vencer o Sesi Basquete Araraquara por 70 a 67 no segundo jogo da semifinal e fechar a série por 2 a 0. 

Esta será a quarta vez que Campinas e Sampaio se enfrentam na decisão da LBF. No histórico do duelo, a equipe paulista levou a melhor e ficou com o título em 2018, enquanto o troféu de campeão ficou com o time maranhense nas edições de 2019 e 2022.  

Entenda os playoffs da LBF     

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:     

  • Quartas de Final: Disputadas em séries de melhor de três jogos;    
  • Semifinais: Seguem a mesma estrutura de melhor de três; 
  • Fase Final: A temporada é decidida em melhor de cinco partidas.     

A tela do esporte feminino      

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.      

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.      

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as partidas da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.      

Ao vivo e on demand     

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Clique aqui e saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.          

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