Uefa aprova boicote à Copa após plano da Fifa de vender participações

A Uefa e suas 55 federações nacionais europeias votaram por unanimidade nesta quinta-feira pelo boicote à Copa do Mundo e a todos os torneios da Fifa, em protesto contra o plano da entidade que rege o futebol mundial de vender uma participação a investidores externos.

A medida drástica ocorreu depois que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) enviou uma carta contundente às 47 federações nacionais do continente e alertou que a proposta nunca teria sucesso sem o apoio de todos os blocos regionais do futebol.

“A Uefa e suas 55 federações-membro estão unidas. Rejeitamos, de forma unânime e inequívoca, a proposta da Fifa de transferir participações acionárias na Copa do Mundo e em outras competições da Fifa para investidores privados”, afirmou a Uefa em comunicado.

“Como resultado da discussão de hoje, nenhuma seleção nacional da Uefa participará de qualquer competição da Fifa enquanto essas propostas permanecerem em vigor, a menos que a proposta seja totalmente abandonada e sejam dadas garantias vinculativas de que a Fifa nunca mais abrirá sua governança ou competições à propriedade privada.”

O órgão regulador do futebol europeu afirmou que a Copa do Mundo não está à venda e não pode ser tratada como um produto de investimento nem cedida a investidores privados.

“Isso não é apenas uma falha profunda de liderança, mas uma renúncia ao dever da Fifa como guardiã do futebol mundial”, afirmou a entidade sobre a proposta.

“No momento em que investidores externos adquirirem participações nas competições da Fifa, o futebol mudará para sempre. O retorno comercial se tornará uma obrigação permanente. As expectativas dos investidores se tornarão uma pressão diária.”

Confederação Asiática manisfesta profunda preocupação

O presidente da AFC, xeique Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, disse que sua entidade não foi consultada pela Fifa em nenhum nível antes do anúncio público e declarou que isso, somado à ausência de qualquer análise detalhada de governança, financeira ou jurídica da proposta, era “totalmente inaceitável”.

“As ações unilaterais da Fifa parecem minar os próprios alicerces do futebol continental, que se baseiam na solidariedade, na cooperação e na transparência”, acrescentou o presidente da AFC.

A crítica direta da AFC aumenta ainda mais a pressão sobre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que liderou o polêmico plano de criar uma subsidiária de US$20 bilhões para administrar a Copa do Mundo e seus outros eventos, ao mesmo tempo em que oferece participações minoritárias a investidores privados.

A Concacaf, o bloco regional da América do Norte, América Central e Caribe, também criticou a Fifa pela falta de consulta.

Infantino ofereceu às 211 associações-membro da Fifa US$40 milhões cada, caso concordem com a proposta até 19 de setembro, como parte de um pacote de US$10 bilhões que estará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027.

Caso seja rejeitado, o pacote voltaria ao valor de US$2,7 bilhões oferecido anteriormente, cerca de US$10 milhões por associação-membro.

Infantino afirmou que a Fifa submeterá a proposta à votação de suas associações-membro e, em seguida, ao seu Conselho Executivo.

No entanto, o xeique Salman afirmou que seria necessário o apoio de todos os seis blocos regionais.

“Tal iniciativa não terá sucesso sem o apoio de todas as confederações, o que não é o caso atualmente”, escreveu ele.

O comitê executivo da confederação africana se reunirá na próxima semana para avaliar a proposta, enquanto a confederação da Oceania, o menor bloco regional com 11 países-membros plenos, afirmou que discutirá a proposta em uma reunião no próximo mês.

A Conmebol, órgão regulador da América do Sul, ainda não se pronunciou publicamente.

Entidades que representam os jogadores também manifestaram oposição ao plano da Fifa, com a Fifpro, o sindicato global dos jogadores, alertando que a proposta reformularia irreversivelmente os incentivos que sustentam as competições nas quais os jogadores atuam e constroem suas carreiras.

O ex-diretor executivo da Liberty Media Greg Maffei, consultor comercial da Fifa no projeto, afirmou que não se trata de “vender a Copa do Mundo” e que a entidade reguladora sempre manterá o controle majoritário.

“Há uma tendência desse tipo ocorrendo em todos os esportes”, disse o norte-americano, que supervisionou a aquisição dos direitos comerciais da Fórmula 1 pela Liberty Media em 2017, ao Financial Times. “É algo que todo tipo de gente já fez.”

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