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Esportes

Vitória manda Botafogo para lanterna na volta do Brasileiro Feminino

Rubro-Negro ganha a 1ª na temporada e deixa a zona de rebaixamento
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/07/2026 - 18:08
São Paulo
Botafogo vence Vitória por 2 a 0 na volta do Brasileiro Feminino, em 17/07/2026
© Yuri Couto/EC Vitória/direitos reservados

Após 57 dias, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Nesta sexta-feira (17), o Vitória derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Barradão, em Salvador, em jogo atrasado da sétima rodada da competição.

O primeiro triunfo afastou as Leoas da lanterna e da zona de rebaixamento do Brasileirão, que engloba os dois últimos colocados entre os 18 participantes. A equipe baiana soma os mesmos seis pontos do América-MG, mas fica à frente, em 16º, pelo número de gols marcados (nove a seis). Já as Gloriosas seguem com cinco pontos, agora em último lugar, sem vencer há 11 rodadas.

A partida estava marcada para 22 de abril, mas teve de ser reagendada após um surto de problemas gastrointestinais acometer 16 integrantes da delegação do Botafogo em Salvador, entre jogadoras e membros da comissão técnica.

O duelo, inicialmente remarcado para 31 de maio, foi adiado outras duas vezes. Primeiro devido ao compromisso do Vitória na Copa do Brasil Feminina, contra o Atlético-MG. Depois, por conta da partida do clube baiano diante do Vasco, na última quinta-feira (17), no retorno do Brasileirão Masculino, que também seria no Barradão.

Com a bola rolando, o Botafogo até foi até melhor no primeiro tempo, mas o Vitória se destacou na eficiência. Aos 42 minutos, a meia Lany driblou a atacante Fernanda Tipa pela esquerda e cruzou para a volante Pipoca, quase de costas para o gol, cabecear para as redes.

Na etapa final, as Leoas chegaram ao gol do triunfo aos 31 minutos. A volante Vik Moura levantou na área pela direita, a zagueira Thaynara se antecipou para afastar o perigo, mas deu bobeira na frente da atacante Joicy Garcez, que aproveitou para definir o placar no Barradão.

O próximo compromisso do Vitória será no dia 26 de julho, um domingo, às 11h (horário de Brasília), contra o líder Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Já o Botafogo tem um novo desafio em solo baiano. No dia 27, uma segunda-feira, as Gloriosas pegam o Bahia na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), às 19h.

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Cláudia Soares Rodrigues
Brasileirão Feminino vitória Leoas retorno Botafogo Barradão zona de rebaixamento Pipoca Joicy Garcez
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