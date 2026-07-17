logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vôlei: Brasil perde para EUA e volta a se complicar na Liga das Nações

Seleção masculina volta à quadra contra Polônia às 22h desta sexta
Agência Brasil
Publicado em 17/07/2026 - 18:41
Rio de Janeiro
Brasil é superado por EUA por 3 sets a 0 na terceira e última semana da fase preliminar (classificatória), em 17/07/2026
© Divulgação/Volleyball World

O Brasil foi superado pelos anfitriões Estados Unidos por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/19 e 25/18) na noite de quinta-feira (17) em Chicago, e se distanciou da zona de classificação para a fase final da Liga das Nações de vôlei masculino. Após a quarta derrota em 10 jogos, a Amarelinha ocupa a oitava posição, com 16 pontos. Apenas os sete primeiros colocados entre 18 nações participantes avançam às quartas de final - a oitava vaga é reservada à China, que sediará a reta final do torneio.

Para seguir com chance de passar à próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho precisará vencer a Polônia (3ª colocada na Liga) na noite desta sexta (17), a partir das 22h (horário de Brasília) e superar a China (lanterna do torneio) no domingo (19), às 14h.

Para a partida desta sexta (17), Bernardinho escalou os seguintes jogadores Brasília e Cachopa (levantadores); Bryan e Darlan (opostos); Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli (ponteiros);  Flávio, Judson, Pinta e Barreto (centrais); e Maique e Pureza (líberos). 

Próximos jogos do Brasil

sexta (17) - 22h - Brasil x Polônia

domingo (19) - 14h - Brasil x China

Relacionadas
Brasil derrota França por 3 sets a 0 no primeiro jogo da terceira e última semana da fase preliminar (classificatória) da Liga das Nações de vôlei masculino - em 15/07/2026
Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
Botafogo vence Vitória por 2 a 0 na volta do Brasileiro Feminino, em 17/07/2026
Vitória manda Botafogo para lanterna na volta do Brasileiro Feminino
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal with Desire Doue and Michael Olise IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Encantou mas não levou: França de 2026 reivindica lugar na memória
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Liga das Nações seleção masculina brasil zona de classificação quartas de final Bernardinho vôlei
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 08/07/2026 – Camelôs protestam contra decreto da prefeitura do Rio de Janeiro que restringe o comércio ambulante na cidade, ato ocorre em frente a prefeitura, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral MPF pede suspensão do programa Tolerância Zero na orla do Rio
sex, 17/07/2026 - 19:13
Brasil é superado por EUA por 3 sets a 0 na terceira e última semana da fase preliminar (classificatória), em 17/07/2026
Esportes Vôlei: Brasil perde para EUA e volta a se complicar na Liga das Nações
sex, 17/07/2026 - 18:41
Hanghzou (China), 17/07/2026 - Seleção brasileira feminina perde para os Estados Unidos e fica com o vice no Mundial de vôlei sentado. Foto: World ParaVolley/Divulgação
Esportes Seleção feminina perde e fica com o vice no Mundial de Vôlei Sentado
sex, 17/07/2026 - 18:41
Botafogo vence Vitória por 2 a 0 na volta do Brasileiro Feminino, em 17/07/2026
Esportes Vitória manda Botafogo para lanterna na volta do Brasileiro Feminino
sex, 17/07/2026 - 18:08
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal with Desire Doue and Michael Olise IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes Encantou mas não levou: França de 2026 reivindica lugar na memória
sex, 17/07/2026 - 17:40
Secretário-geral da ONU, António Guterres
Internacional Guterres manifesta preocupação com escalada militar no Irã
sex, 17/07/2026 - 17:23
Ver mais seta para baixo