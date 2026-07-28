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Esportes

Zidane é novo técnico da França com missão de liberar poder ofensivo

Treinador conduziu Real a três títulos seguidos da Liga dos Campeões
Chiranjit Ojha*
Publicado em 28/07/2026 - 12:55
Bengaluru (Índia)
Novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, é apresentado no cargo em Paris 28 de julho de 2026 REUTERS/Abdul Saboor
© REUTERS/Abdul Saboor/Proibida reprodução
Reuters

 Zinedine Zidane assumirá o comando da seleção da França com o peso da história às suas costas e um dos elencos mais talentosos do futebol mundial à sua disposição, já que o herói da Copa do Mundo de 1998 retorna à seleção com a missão de transformar as recentes oportunidades perdidas em troféus.

O anúncio feito na terça-feira (28) confirmou que a França estava entregando as rédeas a um homem cujo brilho como jogador ajudou a conquistar o primeiro título da Copa do Mundo para o país em solo francês, e cuja competência como técnico foi comprovada pela conquista dos maiores troféus no Real Madrid.

Zidane é um técnico que se destaca pela autoridade serena, habilidades de gestão de jogadores e capacidade de dar aos atletas de elite a liberdade de decidir as partidas. No Real, ele montou um time capaz de movimentar a bola com rapidez nas transições, mudar de formação rapidamente e manter a compostura sob pressão nas partidas mais importantes.

Ele levou o Real Madrid a três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, e esse será o nível exigido pela França em sua preparação para a Eurocopa de 2028.

“Quando conheci Zinedine em fevereiro de 2025, ele me disse: ‘Presidente, eu sei como vencer’. Percebi alguém que tinha a determinação e a confiança necessárias para levar os Bleus à vitória”, afirmou o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo.

Para uma seleção francesa que conta com os atacantes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué no auge de suas carreiras, a contratação de Zidane oferece a possibilidade de uma identidade ofensiva ainda mais afiada.

A França raramente careceu de talento, mas seus fracassos recentes em momentos decisivos levantaram dúvidas sobre se a equipe precisa de mais liberdade, criatividade e imprevisibilidade quando o que está em jogo é maior.

O Real Madrid de Zidane era equilibrado e pragmático quando necessário, mas o que lhe dava vantagem era a liberdade concedida a jogadores de elite como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Luka Modric para assumirem o comando em campo, improvisarem e moldarem as partidas à sua vontade.

A liderança firme de Deschamps ajudou a França a reconquistar seu lugar no topo do futebol internacional após o caos da Copa do Mundo de 2010, quando uma seleção sem vitórias foi eliminada na fase de grupos e, em 2018, voltou a ser campeã mundial.

Mas seu capítulo final foi marcado pela frustração nos maiores palcos, com a França perdendo para a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 antes de ser eliminada de três torneios consecutivos após derrotas nas fases eliminatórias para a Espanha, incluindo a semifinal da Copa do Mundo deste mês.

A Espanha controlou o ritmo, impediu a França de ter espaço nas transições e neutralizou sua ameaça ofensiva em uma vitória confortável por 2 a 0, antes de derrotar uma Argentina igualmente ineficaz na final.

A abordagem estruturada de Deschamps, semelhante a uma partida de xadrez, foi exatamente o que a França precisava para se reconstruir após o desastre de 2010, mas agora talvez seja o momento de Zidane afrouxar as amarras e liberar sua equipe.

“É algo diferente em comparação com treinar um clube. Mas isso não me assusta. É o que eu queria fazer”, disse Zidane.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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