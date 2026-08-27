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Esportes

Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

Brasileiro faz 45s80 e supera por 14 centésimos marca anterior de 2021
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 17:24
Rio de Janeiro
Athletics - Diamond League - Zurich - Letzigrund, Zurich, Switzerland - August 27, 2026 Brazil's Alison dos Santos poses with a screen after winning the men's 400m hurdles final and setting a new world record REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução

O brasileiro Alison do Santos, também conhecido como Piu, quebrou o recorde mundial na prova dos 400 metros com barreiras ao cravar 45s80 na Diamond League Zurique (Suíça), competição de elite do atletismo. Na tarde desta quinta-feira (27), Piu concluiu a prova 14 centésimos mais rápido que o detentor da marca anterior,  o norueguês Karsten Warholm –  45s94 na final dos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

Com a performance de hoje, Alison se junta ao norueguês como únicos atletas na história a fechar a da prova na faixa 45 segundos. Campeão mundial e medalhista olímpico, o brasileiro foi chamado de "Novo Rei dos 400m com barreiras" em postagem da Federação Internacional de Atletismo (Worlds Athletics) nas redes sociais. Piu dominou a prova desde o início e cruzou a linha de chegada com quase um segundo de vantagem sobre Warholm (46s69), segundo colocado. Em terceiro lugar ficou o nigeriano Ezequiel Nathaniel (47s50). Além de Alison dos Santos, o Brasil também contou com Matheus Lima (47s57), que chegou em quarto lugar.

O recorde mundial de Alison ocorre um mês após o ele conseguir a melhor marca (46s48) do ano durante o Troféu Brasil, em São Paulo. Na ocasião, ele assumiu a liderança do ranking, antes ocupada por Warholm.

Esta é a quarta vez que Alison dos Santos garante o topo do pódio em etapas da Diamond League (são ao todo 14 ao longo do ano) nos 400m com barreiras e é forte candidato a disputar as finais da competição nos dias 4 e 5 de setembro. O brasileiro venceu as etapas de Xiamen (46s72), Oslo (46s89) e Silésia (46s43).

O recorde mundial Há um mês, Alison já havia estabelecido o melhor tempo de 2026 no mundo durante o Troféu Brasil em São Paulo, quando encerrou a prova em 46s48. Na ocasião, ele assumiu a liderança do ranking, antes ocupada por Warholm.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Alison dos Santos Recorde Mundial diamond league Zurique Troféu Brasil
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