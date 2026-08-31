Aos 19 anos, José Antônio Santos é campeão mundial de bocha em Seul

O Brasil subiu ao pódio três vezes no Mundial de Bocha em Seul (Coreia do Sul) nesta segunda-feira (31), om medalhas de ouro, prata e bronze nas disputas individuais. Aos 19 anos, o potiguar José Antônio Santos foi campeão na classe BC4 (deficiências severas sem opção de auxílio).

O dia também foi bom para o mineiro Mateus Carvalho, que faturou prata na classe BC3 (atletas que têm auxílio de um calheiro) e para o medalhista paralímpico Maciel Santos, bronze na classe BC2 (atletas sem opção de auxílio).

José Antônio garantiu o topo do pódio ao vencer por 6 a 1 a final contra Yuk Wing Leung, atleta de Hong Kong. O jovem potiguar já brilhara no ano passado com o título inédito para o país no Mundial de Jovens, em Curitiba. Ele tem distrofia muscular de Duchenne, doença genética que causa degeneração progressiva dos músculos. Entre adultos, e José Antônio também foi campeão da Copa América, na Colômbia, em outubro.

O segundo pódio do dia foi assegurado por Mateus Carvalho, que chegou à final da classe BC3, ao derrotar na semi o francês Jules Menard por 5 a 0. Na decisão valendo o ouro, o mineiro foi superado pelo australiano Daniel Michel por 3 a 2 e ficou com a prata.

Já o cearense Maciel Santos faturou o bronze após cravar 10 a 0 contra o chinês Zhiqiang Yan na disputa pelo terceiro lugar na classe BC2. Maciel foi campeão paralímpico individual nos Jogos de Londres 2012 e Tóquio 2020, e também faturou prata na disputa de pares da Rio 2016.

O desempenho brasileiro nos embates individuais de Seul superou o registrado há quatro anos na edição do Rio de Janeiro (um ouro). A competição prossegue até a próxima quinta (3), com as disputas de pares e equipes.