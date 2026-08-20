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Após 2 anos, Rebeca Andrade volta a disputar etapa da Copa do Mundo

Competição serve de preparação para Mundial em Roterdã, em setembro
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 16:53
Rio de Janeiro
Paris 2024 Olympics - Artistic Gymnastics - Women's Floor Exercise Final - Bercy Arena, Paris, France - August 05, 2024. Rebeca Andrade of Brazil in action. REUTERS/Hannah Mckay
© REUTERS/Hannah Mckay/Proibida reprodução

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade voltará a representar o país na etapa da Copa do Mundo de Szombathely (Hungria), junto com Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. A atleta retorna à competição após pausa de dois anos para descansar corpo e mente. Na disputa mascullina, foram relacionados Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt.

As convocações foram anunciadas na noite de quarta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que também escalou atletas (homens e mulheres) para os Jogos Sul-Americanos em Santa Fé (Argentina). As duas competições em setembro servem de preparação para o Campeonato Mundial em outubro, em Roterdã (Holanda).  

A competição na Hungria ocorrerá de 14 a 21 de setembro. Rebeca disputará as provas de salto e trave. Na última vez que se se apresentou em uma etapa da Copa do Mundo, em março de 2024, a brasileira faturou prata nas barras assimétricas. Meses depois, na Olimpíada de Paris, ela se tornaria a maior medalhista brasileira de todos os tempos ao subir quatro vezes ao pódio, com ouro no solo, duas pratas (salto e individual geral) e bronze por equipes. Na edição de Tóquio 2020, a ginasta já conquistara ouro no salto e prata no individual geral. Após Paris 2024, em setembro, a ginasta decidiu pelo período de descanso físico e mental.

Campeão mundial no salto (2021 e 2023) e no individual geral (2022), Rebeca iniciou o retorno gradual às competições em junho, pelo Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Rio de Janeiro. De cara, ela arrematou o ouro no salto e sua presença foi crucial para a seleção brasileira levar prata por equipes.

Neste mês, a paulista de Guarulhos brilhou em uma apresentação única na prova de salto durante o Campeonato Brasileiro, no Distrito Federal. Rebeca cravou 14.800, a maior nota do mundo neste ano no aparelho, ao executar com perfeição um Yurchenko com dupla pirueta. Apesar do bom desempenho, ela preferiu não disputar a final, que exigiria um segundo salto.

Para a disputa masculina na Hungria a CBG convocou os atletas Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt. Outros integrantes da seleção brasileira de ginástica foram relacionados para os Jogos Sul-Americanos, em Santa Fé (Argentina) , de 11 a 17 de setembro.  A equipe feminina contará com Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Júlia Coutinho, Duda Monteiro e Thaís Fidélis. Na disputa masculina, o Brasil terá cmo representantes Bernardo Miranda, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Corrêa, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
ginástica artística convocação CBG Rebeca Andrade cbg maior medalhista olímpica etapa da Copa do Mundo Szombathely
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