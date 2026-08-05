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Esportes

Arsenal fecha acordo com Newcastle para contratar Bruno Guimarães

Estimativa é que transferência tenha custado mais de R$ 500 milhões
Lori Ewing*
Publicado em 05/08/2026 - 13:31
Londres
Bruno Guimarães em jogo do Newcastle United contra Brighton & Hove Albion 2 de maio de 2026 REUTERS/Scott Heppell
© Reuters/Scott Heppell/proibida reprodução
Reuters

O Arsenal, atual campeão da Premier League, fechou um acordo no valor de 75 milhões de libras (R$ 518,3 milhões) para contratar o capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, segundo noticiou a mídia britânica nesta quarta-feira (5).

A oferta inicial do Arsenal pelo meio-campista brasileiro de 28 anos foi rejeitada no início desta semana, mas o clube londrino voltou com uma proposta melhorada e agora chegou a um acordo com o Newcastle, segundo a Sky Sports.

A Reuters entrou em contato com os dois clubes para confirmar o acordo.

Guimarães já havia dito ao Newcastle que gostaria de se transferir para o Arsenal caso recebesse uma oferta adequada, segundo as reportagens.

O Newcastle estava empenhado em manter seu capitão, que ainda tem dois anos restantes em seu contrato no St James’ Park, além de uma opção de renovação por mais um ano.

O meio-campista chegou ao Newcastle vindo do Olympique Lyonnais, da França, em janeiro de 2022, e se tornou um dos jogadores mais influentes do clube.

Ele disputou 195 partidas em todas as competições, marcando 31 gols, e ajudou o Newcastle a encerrar uma longa espera por um título nacional ao liderar a equipe como capitão na conquista da Copa da Liga em 2025.

Guimarães traria ainda mais qualidade e experiência ao meio-campo de Mikel Arteta, enquanto o Arsenal busca defender o título da Premier League e disputar competições europeias.

O jogador da seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 2026 e tem sido presença constante na seleção nos últimos anos.

A negociação será mais um golpe para o Newcastle, após as saídas de jogadores-chave como Anthony Gordon e Sandro Tonali, além do técnico Eddie Howe.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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