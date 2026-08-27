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Esportes

Atual campeão PSG enfrentará Barça e City na Liga dos Campeões 2026/27

Recordista de títulos, Real Madrid jogará com Inter de Milão e Arsenal
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 27/08/2026 - 19:40
Bengaluru (Índia)
Final da Liga dos Campeões entre Paris St Germain e Inter de Milão 31/5/2025 REUTERS/Kai Pfaffenbach
© REUTERS/Kai Pfaffenbach/Proibida reprodução
Reuters

O atual campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, enfrentará o Barcelona e o Manchester City nesta temporada, enquanto o Real Madrid, recordista com 15 títulos, enfrentará a Inter de Milão e o Arsenal, após sorteio realizado nesta quinta-feira (27) em Mônaco, que definiu vários confrontos emocionantes.

O PSG de Luis Enrique, que derrotou o Arsenal, campeão da Premier League, nos pênaltis na final da Liga dos Campeões em maio para manter o título, receberá o Barça e viajará para enfrentar o City. Seus outros adversários na fase de liga são Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava e Como.

O formato da fase de liga, introduzido na temporada 2024/25, está entrando em sua terceira edição.

O Real Madrid recebe a Inter e visita o Arsenal. O time também enfrentará PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK e AEK Atenas.

O confronto com a Inter marcará o retorno do novo técnico do Real, José Mourinho, para enfrentar um de seus ex-clubes. Mourinho, que voltou para uma segunda passagem no comando do Real em junho, levou a Inter ao título da Liga dos Campeões em 2010 antes de partir para o Santiago Bernabéu.

Entre os jogos de destaque do Bayern de Munique, seis vezes campeão europeu, estão uma partida em casa contra o Arsenal e viagens para enfrentar o Atlético de Madri e o Manchester United.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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