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Esportes

Babi e Maria Eduarda brilham em 1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica

Competição é a primeira a distribuir vagas para Jogos de Los Angeles
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2026 - 18:51
Rio de Janeiro
Maria Eduarda Alexandre estreia em seu primeiro Mundial de Ginástica Artística com somatório alto na apresentação com bola - em 12/08/2026
© Reprodução Instagram/CBGinástica

As brasileiras Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre estrearam com pé direito no primeiro dia classificatório do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt (Alemanha). Esta é a primeira competição que distribuirá vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028 -  três para as primeiras colocadas no individual geral e outras três para os melhores equipes. As finais a partir de sexta (14) terão transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube.

Finalista olímpica em Paris 2024, Babi conseguiu nesta quarta-feira (12) somatório de 54.600 (fita e maças), ficando provisoriamente na nona posição na classificação do individual geral – as 18 melhores avançam à final.

A ginasta curitibana concluirá suas apresentações nesta quinta (13) com as séries de bola e arco. Na exibição com fita, Babi totalizou 27.300 (levou 12.000 pelo grau de dificuldade, 7.650 pela execução, 7.750 pelo valor artístico e perdeu 0.100 por penalidade). Depois, na apresentação com maças, a ginasta obteve 27.350 (12.300 de dificuldade, 7.050 de execução e 8.100 de valor artístico, e 0.100 de penalidade).

“Estou muito feliz. Dentro dessa competição, estamos suscetíveis a tudo. Tiro como aprendizado, tudo pode acontecer. Eu me dediquei 100% nessa preparação, não é um erro que vai me definir. Amanhã vou dar meu melhor, 1000%, para realizar meu sonho de continuar sendo finalista mundial", disse Babi,  em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Além de competir no individual geral (soma dos quatro aparelhos), a curitibana também sonha em disputar as finais individuais por equipamento. Neste caso, somente as oito melhores em cada dispositivo decidirão vaga no pódio. Este é o objetivo de Maria Eduarda Alexandre, que debutou hoje em grande estilo em seu primeiro Mundial como atleta adulta.

A catarinense de 19 anos cravou pontuação de 27.450 com sua apresentação com a bola, ficando provisoriamente na quarta posição – a classificação à final será definida na quinta (13). O somatório é resultado da soma de quesitos como dificuldade - Maria Eduarda levou 12.100 pontos neste item -, execução (7.750) e valor artístico (7.650).  A ginasta teve subtraído 0.050 por penalidade.

“Muito feliz de entrar no tablado de um campeonato mundial e sentir o calor do público fora do Brasil", disse a estreante. “Agora vou seguir, manter o foco. A série de bola já foi um 'check' nas nossas metas. Amanhã tem a série de fita, na qual conseguimos melhorar muita coisa do artístico e execução. Que eu saia muito feliz amanhã também", projetou Maria Eduarda, que nesta quinta (13) competirá com a fita, seu último aparelho na competição.

Quem também estreou no tablado do Mundial nesta quarta (12) foi a capixaba Geovanna Santos, que obteve 26.050, somatório insuficiente para avançar à final. A ginasta volta a se apresentar na quinta (13) com a série de maças, seu último aparelho no Mundial.

Programação

Quinta (13) – classificatório

9h38 – Geovanna Santos da Silva – maças

10h41 – Maria Eduarda Alexandre – fita

11h46 – Bárbara Domingos – bola

12h30 – Bárbara Domingos – arco

Sexta (14)

Final individual geral – apresentações às 11h e às 13h

Sábado (15)

Finais individuais por aparelhos

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Bárbara Domingos Babi Mundial de Ginástica Artística 2026 Maria Eduarda Alexandre Frankfurt
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