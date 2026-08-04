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Barça anuncia Kerolin com valor recorde no futebol feminino brasileiro

Titular da seleção, atacante seguirá no clube catalão até 2030
Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 17:49
Rio de Janeiro
atacante Kerolin - seleção brasileira
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

A atacante Kerolin, titular da seleção brasileira, é a mais nova contratada do Barcelona, após negociação com valores recordes no futebol feminino do Brasil.  O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelo clube catalão, que teria desembolsado 1,2 milhão de euros (o equivalente a quase R$ 7 milhões) para o Manchester City, ex-clube de Kerolin, segundo estimativas da imprensa espanhola e britânica. Até hoje, a transação mais alta havia sido da compatriota Amanda Gutierrez, ex-Palmeiras, em outubro de 2025, quando o o Boston Legacy (Estados Unidos) pagou US$ 1,1 milhão (R$ 5,89 milhões) ao Verdão para contratar a brasileira.

Em comunicado oficial, o Barcelona ressaltou habilidades da jogadora de 26 anos, que na temporada passada conquistou os títulos da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês – este último até então inédito para uma atleta brasileira. Kerolin jogará no time catalão até a temporada de 2030.

“Kerolin Nicoli é uma das jogadoras de ataque mais empolgantes do futebol mundial. Sua chegada traz uma atleta capaz de fazer a diferença no terço final do campo, graças a sua excepcional habilidade no drible, velocidade e faro de gol", afimou o clube catalão.

Os valores pagaos pelos clubes espanhol e inglês pela atacante brasielira também foram os mais altos nos prórpios clubes. A venda de Kerolin foi a mais cara da história do futebol feminino do City. Já o último recorde em contratações do futebol feminino do Barça ocorreu em 2022, com a compra da britânica Keira Walsh, ex-Citizens, por 460 mil euros (R$ 2,56 milhões na ocasião).

“A contratação de Kerolin Nicoli é uma nova mostra de ambição do FC Barcelona. O clube segue apostando em reunir as melhores jogadoras do panorama internacional, com o objetivo de se manter na elite do futebol mundial e seguir marcando o caminho da excelência", acrescentou o Barça.

Revelada nas categorias de base Valinhos , em Campinas (SP), a jogadora estreou profissionalmente na Ponte Preta. Depois atuou no Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de chegar ao City.  Presença constante nas convocações do técnico da seleção feminina Arthur Elias, a atacante sonha em  disputar sua segunda Copa do Mundo com a Amarelinha. O Mundial no Brasil será no ano que vem, a partir de junho.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Kerolin atacante Barcelona seleção brasileira transferência Manchester City
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